Noticiario el Rancagüino Tv – semana del 2 al 8 de Septiembre.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te invadirá una sensación de melancolía y de debilidad que te mantendrá todo el día fundido mentalmente. Conectarás con tu parte más intimista y no te apetecerá hablar con nadie, solamente estarás para ti mismo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si te interesa la pintura, la literatura u otro tipo de actividades artísticas, tendrás facilidades para profundizar en estos temas a través de personas que vas a conocer durante tus vacaciones.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si eres nuevo en un trabajo, no confíes demasiado en quienes se te presentan armados con una sonrisa, porque esconderán sorpresas desagradables. En general una actitud cooperante resolverá cualquier problema.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Presta atención a esos pequeños detalles que no son normales en tu pareja, tal vez necesita un poco de atención y ayuda. No te conviene dar determinadas cosas por sentadas, si no es para que sirvan de base a proyectos de más largo plazo.

LEO (23 julio-22 agosto).

Necesitas ya aclarar tus ideas y dar respuestas a las personas que las están esperando. No es nada bueno para la estabilidad y para la de quienes te rodean que andes con dudas en algo tan importante como el amor.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buen día para la diversión y el esparcimiento. En el terreno laboral no te aburrirás y es posible que hasta tus compañeros de trabajo te resulten divertidos y amenos. Atrévete a jugar un número de la lotería porque podrías salir premiado.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No te preocupes demasiado si no encuentras comprensión en tu familia ante tus planes, es cuestión de tiempo para que los asimilen y tú también corrijas algún desenfoque en los mismos. Déjate aconsejar en principio por quien tiene más experiencia que tú.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si te dedicas a los negocios o lo estudios, verás que tus planes progresan adecuadamente, pues los astros se muestran amables con sus intereses, aunque deberá reducir la actividad durante un cierto periodo debido a achaques de la salud.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La vuelta de las vacaciones puede obligarte a iniciar un plan de mejora física que no sólo tiene que ver con el peso acumulado. También con otra serie de disfunciones que has ido relegando. Y ahora ha llegado el momento de solucionarlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es posible que tengas que hacer una vida un tanto reposada debido a una recaída de salud. Pero no te preocupes porque está todo pensado. Aprovecha para leer y para escuchar tu música favorita,…te hará pensar en algo que requiere tiempo en tu interior.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Has contraído con tu entorno más cercano responsabilidades que ahora no puedes abandonar, aunque no guste tener que cumplirlas. Eres una persona de palabra y tus compromisos prevalecen sobre lo que te apetece hacer en cada momento.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Puedes sentirte algo decaído y hasta agotado, simplemente por haber vuelto a tu vida rutinaria. Todo se te hará muy cuesta arriba. Un complejo vitamínico puede ayudarte a solucionarlo, además de desahogar tus penas en una reunión improvisada de amigos.