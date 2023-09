En memoria de Julio Jerez Reyes (11 mayo 1962- 11 septiembre 2023)

Este lunes, la prensa regional sufrió la irreparable pérdida de un periodista que dejó una huella en el campo de las comunicaciones regionales y de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. Hablamos de Julio Jerez Reyes.

Y es que Julio no solo escribió la historia de la Intendencia Regional. Fue el primer Jefe de Relaciones Públicas en esa repartición pública después del retorno de la democracia en 1990.

También se destacó como encargado de comunicaciones de la Gobernación de Colchagua, Essbio, Registro Civil y Bomberos en nuestra región.

Jerez continuó escribiendo su legado como reportero y editor en diversos medios de comunicación de renombre como El Rancagüino, El Mercurio y Radio Rancagua.

Sus colegas recuerdan su pluma lúcida y apasionada y resaltan su ética y veracidad periodísticas, así como su carácter formador de varios profesionales a quienes guio en sus prácticas profesionales.

Así, Julio fue más que un colega; fue un mentor y un amigo con el que compartimos interminables jornadas en la sala de redacción de este medio regional donde con su infaltable cigarro y su café construía sueños y las mejores pautas que salían entre discusiones y risas.

Podría escribir cientos de historias de trabajo y compañerismo, pero me quedo con su sencillez y humanidad, tu amabilidad, tu tranquilidad y tu pasión por el trabajo.

No es fácil despedir a un periodista de tu calibre, tu habilidad para contar historias tocó vidas e hizo pulir muchas redacciones. Siempre recordaremos tus valientes reportajes y tu búsqueda incansable de la verdad.

Nos entristece decir adiós a un colega tan talentoso como tú Julio Jerez que dejó la herencia de un periodismo que construye sociedades y defiende a su gente.

En este día hacemos un alto en nuestras labores para despedir a un hombre cuyo legado guiará a muchos comunicadores. Estamos agradecidos por el tiempo que compartimos y por todo lo que nos aportaste, pero estamos seguros que allá, donde quiera que estés, seguirás escribiendo impactantes historias policiales y los mejores titulares.

Anuncios

Adiós por ahora, pero sabemos que nuestros caminos se cruzarán nuevamente.

En nombre de todo el equipo de “El Rancagüino”, queremos enviar nuestras sinceras condolencias a su familia, sus hijos Catalina y José Miguel y a sus dos nietos Sofía 17 y Raimundo, ante esta irreparable pérdida.

Para quieres quieran acompañar al colega y a su familia en esta despedida, su velatorio se está realizando en República 530, en la funeraria Inmaculada Concepción en Rancagua. Mientras que este martes 12 de septiembre, a las 16:00 horas, serán despedidos sus restos en una pública ceremonia de cremación en el Parque Jardín Rancagua, ubicado en Camino San Ramón 5604.

En la foto el equipo periodístico compuesto por Julio Jerez, el periodista Juan Carlos Camus y Flor Vasquez, cuando llegó Julio a trabajar a Él Rancagüino y comenzaron hacer el suplemento “La Semana”.

Flor Vásquez, ex editora de El Rancagüino:

“Tenía una capacidad de trabajo inigualable y rigor periodístico”

Flor Vásquez, ex editora de El Rancagüino, así recuerda a Julio “Hice todo lo que tenía y … podía hacer”, me contó casi en un susurro cuando lo vi por última vez, una semana antes de su partida. Estaba enfermo, pero al evocar alguna de las vivencias compartidas en el quehacer periodístico, su sonrisa de siempre le iluminó el rostro”.

“A Julio Jerez lo conocí cuando comenzó a incursionar en el mundo del periodismo y la comunicación. En la década del 80 llegó al Diario El Rancagüino y se integró con entusiasmo al equipo que elaboraba el suplemento “La Semana”, liderado por el periodista Juan Carlos Camus”.

“Lo recuerdo idealista y lleno de sueños. Siguió ligado al periodismo y se comprometió con la lucha para el retorno de la democracia. Tiempo después, en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, asumió el cargo de jefe de Relaciones Públicas de la Intendencia Regional de O’Higgins. En los años siguientes cumplió funciones en otras empresas y servicios públicos, para volver después a El Rancagüino como jefe de informaciones, destacándose entre otras cualidades por su capacidad de trabajo y rigor periodístico”.

“Ese último día con Julio, me sorprendió su entereza para enfrentar el sufrimiento y el pronto final. Me confidenció que aún tenía sueños por cumplir, pero que agradecía lo vivido. Se mostró orgulloso de sus hijos Catalina y José Miguel, de su hermosa nieta Sofía y de su pequeño nieto. Algo habló también de desilusiones, aceptando también eso como parte de la vida. Y evocando algunos de sus mejores recuerdos, volvió a sonreír. Le digo que él debe tener algo especial, que deja huella en muchas personas. Me regala una sonrisa generosa y pienso que así es como lo quiero recordar”.

Anuncios

FOTO RECUADRO FLOR: En la foto el equipo periodístico compuesto por Julio Jerez, el periodista Juan Carlos Camus y Flor Vasquez, cuando llegó Julio a trabajar a Él Rancagüino y comenzaron hacer el suplemento “La Semana”.