Con senderismo Coinco celebra las Fiestas Patrias.

En mi calidad de presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Tesorerías de la ciudad de San Fernando, y atendida las últimas enmiendas planteadas por el Consejo Constitucional, resulta necesario expresar nuestra profunda preocupación sobre la propuesta constitucional de eliminar el pago de contribuciones y su relevancia en el contexto actual. Es importante destacar que dicha materia debe ser abordada por la ley y no por una norma constitucional. Esta medida propuesta no solo carece de fundamentos racionales y económicos sólidos, sino que también tiene implicaciones significativas en la distribución de recursos en nuestro país. Es crucial entender que la eliminación del pago de contribuciones beneficiaría principalmente a los sectores de mayores recursos, convirtiéndose en una medida regresiva que no aborda adecuadamente las necesidades de aquellos que más lo requieren. Esta propuesta amenaza con aumentar la brecha de desigualdades económicas y sociales qué enfrentamos en Chile. Además, es importante resaltar que el pago de contribuciones desempeña un papel fundamental en el financiamiento del Fondo Común Municipal. Este fondo es esencial para los municipios más pobres de Chile, ya que les proporciona recursos necesarios para brindar servicios básicos a sus comunidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En estos tiempos en que la solidaridad y la equidad son más importantes que nunca, instamos a la reflexión cuidadosa sobre cualquier medida que afecte el sistema tributario chileno. Debemos asegurarnos de que nuestras políticas contribuyan al bienestar de todos los ciudadanos y no perpetúen la desigualdad. Hacemos un llamado para que se efectúe una reflexión sensata y un diálogo que no caiga en el populismo sobre la importancia de mantener un sistema tributario justo y equitativo en nuestro país.

Gustavo Cabret Paz.

Presidente Asociación Funcionarios de la Tesorería Provincial de San Fernando.