Karl Hedberg, operador mina Diablo Regimiento: “La tecnología nos ha permitido mejorar la seguridad en la operación”

Por más de dos décadas, Karl Hedberg ha trabajado en la División El Teniente. “Cuando llegué, lo hice como palanquero, en el ferrocarril”, recuerda.

Hoy, se desempeña como operador mina en el sector Diablo Regimiento y así como el tiempo lo ha llevado a evolucionar en sus labores, ha visto en primera persona el avance de las tecnologías en la faena minera.

¿De qué se trata tu trabajo?

En el Diablo Regimiento trabajamos en un proyecto de automatización, donde operamos con equipos semiautónomos en un nivel de producción que estaba cerrado por la presencia de barro, que supone un riesgo crítico para nosotros por el riesgo de bombeo. Con esta tecnología logramos extraer el mineral sin exponer a las personas.

Mi rol en específico es apoyar al equipo, hacer las capacitaciones, de alguna forma soy el líder de los operadores. Me preocupo de que los equipos funcionen bien y soy el nexo con Sandvik —empresa que provee los sistemas de automatización— en caso de necesitar solucionar problemas que puedan surgir, apoyar en terreno, para que todo funcione bien.

¿En estos 21 años que llevas, cómo sientes que ha cambiado la operación?

Hace un par de años atrás no veíamos esto de trabajar con equipos autónomos, los operadores estaban todos de forma presencial, arriba del equipo y hacían todas las maniobras.

Eso conllevaba riesgos también, que con esta tecnología ahora proyectan la vida, porque cuando las personas se vayan a retirar, se evitan enfermedades profesionales.

Entonces ha mejorado la seguridad, hay sensores de movimiento que cuando detectan que pasa una persona, las máquinas se detienen automáticamente, por lo que evitamos los atropellos y también la colisión, porque antes pasaba que los operadores podían calcular mal las vueltas del equipo y terminaban golpeados o incluso con cortes. Ahora eso ya no ocurre.

¿Qué sientes que le ha entregado El Teniente a tu vida?

Además de la estabilidad y poder formar a mi familia, me ha hecho crecer personalmente también. Me hizo interactuar con las personas, desarrollar más mi personalidad, tener además una proyección, de ascender en los cargos, porque aquí abren esas posibilidades, de no quedarse estancado, sino que ven las capacidades que tenemos y nos dejan tener más responsabilidades.

Por eso me siento orgulloso de ser minero. Me gusta lo que hago, me gustan los desafíos.