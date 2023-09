Consejero Constitucional, Sebastián Figueroa: “Hay que dejar en claro que no todos los temas se resuelven en la constitución».

Por Mariel Fernández Moris Fotos Marco Lara.

Nuestro país vive nuevamente un proceso constitucional luego del fallido primer intento de elaboración de una nueva carta magna el año pasado. Este 2023 nuevamente los chilenos tendremos que recurrir a las urnas este 17 de diciembre donde se decidirá si se acepta esta nueva propuesta.,

Recordemos que la nueva propuesta comenzó a ser escrita por una comisión de expertos que fueron electos en enero por el congreso, cuya entidad se encargó de redactar un anteproyecto de nueva constitución, en base a la cual los consejeros elegidos por voto popular debieron discutir y aprobar las propuestas.

Desde esa línea es que el consejo constitucional se instaló el pasado miércoles 07 de junio con 50 consejeros, 25 hombres y 25 mujeres, representantes de todas las regiones del país. A más de tres meses de aquel momento, Sebastián Figueroa, consejero elegido por nuestra región, nos comenta cómo ha sido el trabajo que está llevando a cabo y las propuestas de modificación en diferentes ámbitos.

Este proceso a diferencia del anterior ha sido más silencioso o que las personas no están muy preocupadas de lo que está sucediendo, ¿Cómo se ve eso?

“Eso se debe a dos motivos, en primer lugar, la temperatura ambiente, este fue un proceso que se hizo bien a contrapelo de la ciudadanía donde esta no quería iniciar este proceso nosotros lo vimos en la campaña donde nos decían que para que vamos a hacer un nuevo proceso si hoy día hay otras urgencias en las cuales la clase política debería estar preocupada y debería estar poniendo toda su energía, su esfuerzo y los recursos y al mismo tiempo también lo que ha ocurrido es que este consejo a diferencia del anterior ha sido un consejo donde se ha trabajado de manera seria y responsable sin dar tanta noticia por cosas fuera del plano constitucional. No han llegado consejeros disfrazados, no se ha votado desde la ducha no ha habido esas caricaturas que hicieron que el proceso anterior tuviera un nivel de connotación mediática mayor. Ha sido un consejo donde se está trabajando de manera muy seria y responsable con fuerte enfoque en tratar de recoger e interpretar las demandas ciudadanas, pero eso es algo que hay que tratar de revertir porque tenemos necesariamente parte del diseño del proceso una fase en donde la ciudadanía va a tener que manifestarse en el mes de diciembre y para eso es fundamental que uno sepa cual es el contenido que va adquiriendo de a poco este texto constitucional para uno poder tomar una posición”.

¿En la etapa que estamos ahora es que las comisiones ya terminaron su trabajo y están en pleno votando las propuestas que irán quedando en el texto final, es ese el proceso en que estamos?

“Así es, para que las personas entiendan y puedan retomar el proceso, este se originó con una comisión de expertos que fue designado por el parlamento entregó una propuesta de texto constitucional que se llamó anteproyecto y eso lo recibimos los consejeros electos elegidos por la ciudadanía y estuvimos dos meses trabajando sobre ese texto, elaboramos enmiendas que son las mejoras al texto redactado por los expertos y luego en comisiones que fueron armándose cuatro, los consejeros fueron discutiendo, debatiendo, incorporándole mejoras consensuando algunas materias para que finalmente están se votaran en las comisiones y ese proceso terminó el pasado día viernes.

Ya con eso podemos decir que el nuevo proyecto de constitución ya tiene poblado cierto contenido que tiene que ser ratificado en el pleno y eso parte esta semana el día jueves tenemos la primera citación de pleno y van a ser quizás hasta tres semanas de debate y discusión y deliberación en el pleno”.

Aquí es donde entra la votación que siempre se hablo de los dos tercios…

“Efectivamente, los dos tercios aplicados en las comisiones y con eso se pudo aprobar este primer borrador y luego en el pleno nuevamente para poder aprobar una norma se requiere dos tercios de los votos, entonces una vez que se vayan debatiendo los temas en el pleno uno ya podrá ir mirando el contenido ya definitivo que se va finalmente a presentar a la ciudadanía”.

Pero también hay una etapa en el que vuelven a hablar los expertos en el caso de que alguna enmienda sea completamente distinta a lo que propusieron los expertos…

“Más que completamente distinta porque nosotros como consejeros representantes de la ciudadanía tenemos facultad de poder modificar prácticamente todos los distintos artículos que presentan los expertos y que hace sentido en el diseño pone una etapa donde son los representantes de los ciudadanos los que se manifiestan, el texto de los expertos eran un punto de partida, pero este podía ser modificado incluso cambiado, suprimido artículos e incorporados nuevos”.

Y que es lo que se ve que está quedando por ejemplo lo que más llamado la atención ha sido esta enmienda que quita las contribuciones de las casas…

“Mira ahí son muchas las materias, la verdad necesitaríamos varios programas para irlas anunciando pero aquí lo más importante es lo que hemos trabajado con las bancadas de Chile vamos y republicanos y en algunas materias hemos llegado a consenso incluso con algunas bancadas de la izquierda en tratar de hacer un texto que responda de mejor manera las demandas ciudadanas, este es un texto constitucional que tiene que tener un firme arraigo ciudadano porque si queremos que se apruebe en el mes de diciembre y si queremos dar por finalizada esta etapa constitucional tenemos que realmente lograr la atracción y empatizar con la ciudadanía y en ese sentido lo que hemos estado mirando por ponerte ejemplos temas importantes como en educación, el derecho preferente de los padres para elegir la educación de los hijos ese es un principio que está consagrado hoy día en este texto constitucional. En materia de salud, la libertad para poder elegir tanto el prestador como la aseguradora también es una demanda muy sentida de la ciudadanía de poder tener esa libertad de poder elegir y que no sea el Estado el que tenga el monopolio de la entrega de ese derecho tan importante. En vivienda, por primera vez en la constitución se consagra un derecho a la vivienda adecuada y en ese contexto es que se propone esta enmienda que ha sido muy debatida en distintos medios del fin al pago de las contribuciones y eso tiene una explicación. Hoy día la vivienda va a ser un derecho para las familias, donde el Estado no puede expropiarla a partir del pago de un impuesto entonces por eso es que se determina en el fondo que se libere de impuesto el tema del pago de la vivienda principal entonces es un tema muy relevante. En materia de sistema político, estamos proponiendo hacer un reordenamiento y reducir el número de parlamentarios que también es algo muy sentido por la ciudadanía que en el congreso no se iba a lograr nunca hacer porque obviamente estaban los incumbentes y aquí nosotros como poder constituyente hemos tomado una decisión de reducir el tamaño del parlamento y mejorar la distribución de los parlamentarios de forma tal que estén más cerca de las personas y que eso pueda recuperar la confianza con la gente”.

¿Y para entenderlo mejor cómo sería ese reordenamiento en la región?

“Lo que nosotros estamos definiendo es un cierto número, el parlamento lo que está hoy presentado al pleno debería hacer una reducción de 155 diputados a 134 y se le entrega la facultad al SERVEL de definir en virtud de la población cómo se va a organizar ese reordenamiento. Los distritos deberían tener entre dos y máximo seis diputados por distrito en función de la población, solamente van a cambiar en tamaño, por ejemplo, hoy día tenemos distritos que son muy grandes imposibles abarcar uno que tenga más de veinte comunas para un diputado que salga elegido es muy difícil que después pueda volver a conectar con la ciudadanía, entonces, van a ser distritos más pequeños con menos diputados por distrito y eso va a permitir que haya más cercanía”.

Pero también tiene que ver con la forma de salir electo esto que permitan que salgan parlamentarios con el 1%…

“Efectivamente ahí también hay otras normas también que se están buscando instalar como por ejemplo no pueden haber listas solamente independiente porque queremos darle importancia a los partidos políticos donde tienen que tener un umbral un determinado porcentaje de votos para poder existir y eso también lo que busca es fortalecer el rol de los partidos políticos, uno d ellos grandes problemas que tenemos en nuestro sistema político que es muy difícil gobernar cuando tienes 22 partidos y tienes muchos diputados que son independientes y que no responden en el fondo a una lógica más partidista y eso hace que difícil que se llegue a acuerdo porque cada uno tiene su lógica de buscar ciertos elementos y ciertas prioridades que muchas veces no son necesariamente las prioridades que tiene el país”.

A nivel de regiones, ¿cómo se mantiene el tema de los delegados presidenciales, de los gobernadores, de los consejeros regionales cómo queda diseñado?

“En materia de descentralización, es un tema que está todavía pendiente no estamos haciendo grandes innovaciones donde no hemos logrados acuerdos todavía ni con chile vamos ni con las bancadas de izquierda para poder robustecer y darle más protagonismo al trabajo de las regiones. Espero que en el pleno se pueda llegar a ciertos acuerdos que nos permitan al menos los que estamos en región que queremos fortalecer el rol en la relevancia y toma de decisiones en las regiones también poder dejar eso plasmado en la constitución. Hay que dejar en claro que no todos los temas se resuelven en la constitución, la constitución solo determina ciertas materias da ciertas seguridades le pone ciertos límites al poder del Estado en la relación con las personas, define ciertos principios que son guía de lo que hace en el fondo y en cómo nos organizamos como sociedad pero también hay que decir que no todas las materias van a estar en la constitución entonces no se le va a dar respuesta ni va a resolver todos los problemas que hoy en día aquejan a la ciudadanía pero sí debería de cierta manera ayudar a demarcar un camino para poder ir avanzando en la solución de los problemas que las personas tienen en sus casas. Van a seguir existiendo los delegados presidenciales, gobernadores y consejeros, no hay cambios en esa materia hay algunos detalles donde se crean ciertos consejos se crea la posibilidad que las distintas regiones puedan agruparse entre varias y crear macrozonas para poder organizarse administrativamente en grupos más grandes en el fondo que persigan ciertos intereses entonces se logró el consenso de crear estructuras administrativas que permitan poder dar soluciones a problemáticas que se escapan de la demarcación territorial de las regiones”.

¿Hasta cuándo estarían las votaciones de pleno y cuándo ya deberíamos tener un texto definitivo para poder ser sometido a este plebiscito?

“Tenemos plazo hasta el 08 de octubre para poder despachar del trabajo del pleno el texto constitucional, por tanto, las próximas semanas van a ser de deliberación en el pleno se van a discutir hay espacio todavía para poder llegar a ciertos acuerdos y tenemos expectativas de poder generar acuerdos en las comisiones fue difícil por las bancadas, pero creemos que en esta etapa se podrían hacer algunos esfuerzos y hacemos un llamado a todas las bancadas lo hemos conversado. Luego del pleno, el texto se va a los expertos donde tienen la posibilidad de observar el texto y poder proponer mejoras y en caso que haya modificaciones se va a constituir a una comisión mixta llegan a acuerdo y finalmente hay un pleno al final de proceso esto antes del 08 de noviembre para poder ya sancionar el texto, esa es la fecha límite en la cual se despacha y se inicia el proceso de difusión de cara a las elecciones que están planificadas para el 17 de diciembre de este año. Si se rechaza no hay un peso político para un tercer proceso constitucional, yo creo que la ciudadanía está cansada, queremos que se cierre este capítulo constitucional entonces las mejoras se discutirían en el congreso. Tenemos esa oportunidad de cerrar este tema con la participación de la ciudadanía”.