Ordenan eliminar publicaciones en redes sociales que imputaban supuesta adulteración de exámenes médicos

Luego de recibir una denuncia, en la que se indicaba que en un domicilio del sector Olivar Bajo, de la comuna de Olivar, había un grupo de perros que no se encontraban bajo adecuadas condiciones de tenencia, personal de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Mostazal se trasladó hasta el lugar, con la finalidad de verificar la información denunciada.

Debido a esto, los detectives concurrieron al domicilio indicado, en compañía de la denunciante, médico veterinaria de profesión, donde la persona que estaba cuidando la propiedad los autorizó para examinar a los animales, logrando comprobar que algunos de los ejemplares caninos estaban en condiciones de desnutrición y deshidratación.

Lo constatado por la PDI fue informado al Fiscal de turno, quien instruyó el retiro de cinco perros adultos y cinco cachorros, así como la posterior entrega de los mismos a la denunciante, quien se hará cargo de rehabilitarlos.

En cuanto al cuidador del inmueble, el fiscal no ordenó acciones en su contra, debido a que los animales no se encontraban bajo su cargo y, el verdadero responsable de los perros, correspondería al dueño de la propiedad, quien no se encontraba ubicable.