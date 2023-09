HORÓSCOPO DEL SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Puede que te quedes por fin sin excusas para adecentar tu casa, este será el típico fin de semana en que no tienes planes concretos y tendrás que poner manos a la obra con la limpieza, la pintura, etc.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Una vuelta atrás en los recuerdos te hace pensar en tu infancia y en lo mucho que echas de menos algunas situaciones y personas de entonces. No sería mala idea organizar una reunión con tus hermanos y primos de cara al fin de semana.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si tienes hijos, tal vez sientas la necesidad de hablar con él para imbuirle de algunas nociones sobre la vida que siempre te ha interesado mostrarle. En cualquier caso y situación familiar, siempre está bien reflexionar sobre estos aspectos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Estás cerca del compromiso y apenas te has dado cuenta. De repente descubres que tu pareja da cosas por sentado y tú no recuerdas cuándo las suscribiste. Recapacita, porque en tu fuero interno tal vez sea lo que buscas.

LEO (23 julio-22 agosto).

Un malentendido con tu pareja te afectará a la hora de demostrarle tu amor. Tendrás que utilizar todo tu encanto y magnetismo, para salir airoso y poder disfrutar del mutuo cariño que os profesáis. Las irritaciones oculares te darán guerra estos días.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El éxito que obtengas dependerá del esfuerzo y continuidad que pongas en lograr tus ambiciones. Tu vida sentimental puede cambiar radicalmente en estos días si es eso lo que buscas, porque Venus está de tu parte.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

En ocasiones eres demasiado reservado; debes tener más confianza en las personas que se encuentra cerca de ti y hacerles saber tus problemas, seguro que te ayudará a resolverlos y te hará sentirte mejor.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Sin complejos y con atrevimiento. Notarás hoy un impulso destinado a asumir el papel de aventurero que normalmente dejas que ocupen los demás. Se te dará bien y conseguirás nuevas e interesantes amistades.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy no tienes excusa. No has salido de excursión, los amigos no llaman y el tiempo no invita a estar en la calle. Tu casa estaba esperando un día como este para solucionar esas pequeñas “chapuzas” para las que nunca encuentras tiempo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Las personas de tu entono pueden tacharte de ser demasiado exigente y cascarrabias, pero quien te conoce sabe de tu buen fondo y de que metes un poco de presión para que todos mejoren.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu familia te sigue reclamando para que eches una mano en algunos asuntos pendientes. No puedes negarte, pero sí pedir que todos ayuden en la medida de sus posibilidades. No seas tú siempre el héroe solitario.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No será hoy momento de evasiones fútiles. Después de tu trabajo o estudios deberías tomarte unas horas para pensar en tu futuro, porque te encuentras en un momento clave y necesitar tomar decisiones lo más rápido y mediadamente posible.