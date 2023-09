Salud por los que van a morir celebrando el 18

Las estadísticas nos aseguran que nuevamente para las fiestas de la Patrias un número considerable de compatriotas van a fallecer principalmente a causa de accidentes de tránsito.

La ley llamada “Emilia” en recuerdo de la pequeñita fallecida por culpa de un borracho , endurece las penas por conducir en estado de ebriedad permitiendo que en el mejor de los casos para el conductor que causare un accidente fatal, deba pasar efectivamente un buen tiempo en la cárcel , es la última esperanza para disminuir las muertes especialmente durante los días de fiestas.

Se espera que mediante el miedo al castigo los conductores modifiquen sus actos y se acostumbren a la idea tan simple de no beber alcohol si van a conducir.

No se trata de sacar la cuenta de cuantas copitas y cuantas horas antes para que el alcotest no marque más de la cuenta , se trata de ser responsable con la propia vida y con la de sus pasajeros y por supuesto con la de los demás usuarios de las carreteras y calles .

Todos queremos que este dieciocho sea espectacular y memorable , el país necesita un recreo, el ambiente económico y político está denso , tenemos que tranquilizarnos, unirnos y reflexionar y este es el mejor momento.

Brindemos entonces porque este no sea el último trago de nuestras vidas ni la última cueca …