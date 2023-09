Alex Valdivia, operador experto Chancado Teniente 6: “Me siento completo estando acá”

Tranquilidad, seguridad, felicidad y alegría son algunos de los conceptos que Alex Valdivia escoge para definir los casi 19 años que lleva trabajando en El Teniente. “Es una satisfacción total, me siento completo estando acá. Aún despierto algunos días y no me la creo que estoy aquí”, confiesa el operador experto del área de Chancado Teniente 6.

¿De qué se trata tu trabajo?

Consiste en abastecer al Ferrocarril Teniente 8 de mineral. La roca es transportada a través de puntos de vaciado, camiones y piques, pasa hacia la Planta de Chancado donde se muele y tritura a un diámetro de unas siete pulgadas, para seguir cayendo hacia el Ferrocarril Teniente 8, que saca todo el mineral hacia el exterior.

Mi tarea en específico es comandar los chancadores, tanto el Teniente 6 como Dacita, desde el Centro Integrado de Operaciones, en Rancagua, de forma automatizada.

También estoy en permanente contacto con personas dentro de la mina, que se encargan de sacar todos los materiales que no son triturables (conocidos también como “inchancables”), vale decir madera, cables, mallas, para que no ensucien el mineral o puedan provocar algún problema o detención del chancador.

También me comunico, por medio de radios, con coordinadores, mecánicos, eléctricos y personal de operación.

¿Cómo llegaste a la división?

Hice mi práctica en 1991, cuando recién me titulé en Inacap y después postulé en varias ocasiones, cuando en ese tiempo había que venir a dejar los currículums impresos, pasarlos en la mano. Un día mientras estaba trabajando en Santiago me llamaron por teléfono para que me presentara a los exámenes. Estaba feliz de que me llamaran y me dieran la posibilidad. Pasé varios exámenes, me fue bien gracias a Dios y el 17 de diciembre de 2004 firmé, cuando tenía 34 años.

Buscaba la estabilidad, porque venía ya con mi familia. En la empresa donde estaba eran proyectos cortos, esporádicos y básicamente Codelco es una empresa grande donde tienes la posibilidad de crecer, que es muy importante y lo que yo quería: entrar a la empresa, crecer con ella y darlo todo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me encanta lo que hago, porque interactúo bastante con las personas y día a día se aprende un poco más, porque siempre van saliendo cosas diferentes y uno aprende de las circunstancias.

¿Qué sientes que le ha entregado El Teniente a tu vida?

Además de la seguridad y estabilidad, me dio el crecimiento como persona, como compañero, porque si bien es cierto en otras empresas existe compañerismo, creo que acá es más fuerte. En caso de que te pase algo, tus compañeros están, te apoyan. Te dan el abrazo. Y eso es súper importante dentro de un trabajo. Tener ese cariño, por decirlo de alguna manera, de los compañeros hacia tu persona, sin pedir nada a cambio, de forma desinteresada. De todas maneras, porque somos un punto esencial, una clave para generar un bien común para todos y eso es importante. Me genera una satisfacción personal, porque es un granito de arena que quizás no se nota, pero del que soy parte. Es pequeño, pero lo aporto y lo hago con una satisfacción total”.