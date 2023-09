Coquimbo Unido vs O’Higgins EN VIVO, Primera A 2023 fecha 24: relato MINUTO A MINUTO

Mientras las conversaciones sobre un nuevo proceso constituyente avanzan, y considerando que el proyecto de la Convención Constitucional fue ampliamente rechazado y que en su propuesta si bien se entregaban grandes atribuciones a los Gobernadores Regionales, se fallaba en cuanto a los necesarios contrapesos en el territorio y no se entendía la eliminación del CORE, cabe preguntarse entonces si los dichos en torno a la descentralización tienen o no sustento.

¿Existe la real intención de fortalecer territorios o sólo se trata de titulares sin contenido?, habrá que estar atentos, al mismo tiempo que debemos recordar que la inmensa mayoría de los parlamentarios son representantes de regiones. Entonces, es hora que desde las “provincias” hagamos escuchar nuestra voz.

Entendiendo que no todo pasa por mayores atribuciones sino también en que el Core adquiera una cada vez mayor trascendencia como representantes del territorio y así el gobierno regional sea más que un simple asignador de recursos.

Pero también pasa por que las regiones y nuestras autoridades se “crean el cuento” y más allá de atribuciones legales entiendan que son representantes de quienes votaron por ellos, por lo que es su deber representar esa voz ante el poder central y ante sus representantes en el territorio. No tener atribuciones en este sentido no es excusa para no entrar en cualquier tema que ataña a la región y ser una fuerte voz que impulse los necesarios cambios. Avanzar no solo en el plano legal, o en el discursivo sino también en el plano simbólico. Por ejemplo, un buen símbolo sería que la organización del tradicional desfile del 2 de octubre retornara al papel local y no se mantenga secuestrado en los representantes del poder central (antes las intendencias y ahora la Delegación Presidencial).

Solo para tenerlo claro, lo que pedimos es una mayor descentralización, no una regionalización.

La Real Academia de la Lengua (RAE) define al primer término como “Acción o efecto de regionalizar”, o sea que las políticas o decisiones centralizadas se regionalicen o adecuen a la zona nacional indicada. Es decir, más o menos lo mismo que hemos observado en mayor o en menor medida hasta hoy, donde ni se satisface las necesidades de las regiones, ni se solucionan los problemas puntuales que se dan en forma particular. La delincuencia en O´Higgins no tiene las mismas características que en Arica o pocas son las determinaciones en cuanto por ejemplo cuarentenas se tomaron a nivel local durante la pandemia.

Por su parte el termino Descentralizar es “Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado”, es este punto el que hoy pelean las voces regionalistas, queremos que de una vez por todas se dé una real autonomía a las zonas para que decidan cómo solucionarán algunas problemáticas. Y ojo que la definición habla de corporaciones, no personas. No todas las atribuciones deben ser entregadas al Gobernador Regional, pero sí a la región.

Luis Fernando González

Sub Director