16 selecciones siguen en carrera para llegar al Nacional Juvenil 2023

Faltando solo siete días para el desfile que todos los años se organiza para conmemorar la Batalla de Rancagua, autoridades regionales hicieron un recorrido por las instalaciones del Estadio El Teniente, para finiquitar detalles y así garantizar que el público presente disfrute de un espectáculo que recuerde la gesta heroica que marcó el fin de la Patria Vieja.

Durante el recorrido por la pista del campo de juego, estuvieron el delegado Presidencial, Fabio López; el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy; el General de Ejército, Juan Solari Valdez y el General de Carabineros, Max Jiménez Fleming; además del comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua José Villalobos, voluntarios de la Defensa Civil y personal de Codelco, como empresa encargada del recinto deportivo.

Entrada libre y aforo de 10 mil personas

El delegado Fabio López aseguró que desde el mes de junio han estado planificando la organización del desfile, que engalana esta ciudad desde el estadio El teniente, con “un público distinto, con el regreso de las familias, los niños y todas las fuerzas cívicas de la ciudad, así como también con las Fuerzas Armadas, que estarán presentes con sus componentes militares”.

“Vamos a tener un marco impresionante de público muy bonito”, expresó López, al extender la invitación para que la gente pueda asistir a este desfile de manera tranquila.

Anunció, que estarán en escena más de 200 parejas de cuecas, con un estadio bien engalanado y agradeció a Codelco, División El teniente, que siempre está al servicio de Rancagua y la región.

Aclaró, que el espectáculo será netamente gratuito y que solo se girarán invitaciones especiales para el sector Marquesina, mientras que el resto de las tribunas tendrán acceso liberado para un evento y lleno total del estadio rancagüino, donde se espera un aforo para 10 mil personas.

Contingente suficiente de Carabineros

Sobre las medidas de seguridad ante, durante y después del desfile, el General de Carabineros, Max Jiménez Fleming, informó que, a través de reuniones de coordinaciones previas, este cuerpo policial contará con el contingente suficiente para poder brindar la tranquilidad a las personas que acudan a este evento.

Anunció que se hará un corte por todo el perímetro del Estadio desde las 11:00 de la mañana, para asegurar las unidades y autobuses de las personas que van a participar en el desfile.

Aunque el general Jiménez Fleming no dio a conocer el número de contingente de funcionarios de Carabineros que estarán desplegados para este acto, sólo se limitó a informar que “es un contingente que hemos pedido necesario para poder resguardar este evento”, con refuerzo también desde Santiago, para poder tener la cobertura necesaria, tanto a los accesos del estadio, así como también en toda la ciudad.

Recomendó a la ciudadanía asistir con tranquilidad a disfrutar de este evento tan importante para la región de O’Higgins, ya que Carabineros estarán desplegados con sus servicios preventivos y durante el desarrollo de esta ceremonia.

General Juan Solari Valdez: Cerca de mil efectivos de las FFAA en el desfile

El General de Brigada Aérea del Ejército, Juan Solari Valdez, señaló que ese componente militar en conjunto con Carabineros y Gendarmería participarán en esta ceremonia, con un contingente de casi 1.000 efectivos de todos los componentes militares de las FFAA; así como también colegios, bomberos, organizaciones de la ciudad y finaliza con la participación de la Brigada de Aviación del Ejército de Rancagua, Brigada de Operaciones Especiales de Colina y el Regimiento Colchagua de San Fernando.

“Estamos presentes con la misma alegría y ánimo de todos los años de poder aportar a esta gran actividad para la ciudad de Rancagua”.

Alcalde: “el desfile tiene que ser en la calle”

El alcalde Juan Ramón Godoy, resaltó que este acto es una tradición republicana que se debe recuperar y con sentido histórico e identidad de la ciudad de Rancagua.

El edil rancagüino destacó la gentileza del Delegado Presidencial, de escuchar la opinión de la municipalidad de que el aforo sea libre y gratuito para todos los rancagüinos y rancagüinas; al igual de otras comunas que quieran participar.

Al ser consultado sobre el porqué hacer este evento en un espacio cerrado, el alcalde Juan Ramón Godoy fue enfático al afirmar que “el desfile tiene que ser en la calle”, para que tenga acceso libre y sea una fiesta ciudadana.

Planteó Godoy, que desde la municipalidad se solicitó que este desfile sea sin entrada y abierto a la comunidad, porque “hoy día esta es una fiesta Republicana y como parte de la identidad e historia de la ciudad de Rancagua”.

La primera autoridad municipal no descarta la posibilidad de que en un futuro este espectáculo pueda llevarse en espacios más abiertos, a pesar de que hoy día no se acogió la solicitud hecha por la municipalidad, se tomaron en cuenta algunas modificaciones de lo que se hizo el año pasado, poniendo como ejemplo que las FFAA desfilaron para las autoridades y no para la ciudadanía en 2022.