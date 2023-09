No es sólo una cuestión de numérica

Un período con muchos cambios, donde la tecnología ha cobrado un rol fundamental en los avances en el área y que, esencialmente, se puede resumir en un concepto principal: automatización. Esos son solo algunos de los aspectos que Gonzalo Barrera, operador mina de Diablo Regimiento en Codelco División El Teniente, menciona cuando se le consulta sobre los principales cambios que ha visto en la operación.

“Se ha automatizado bastante y eso significa una menor exposición de los compañeros y compañeras que están en terreno. Si bien es cierto que nosotros controlamos los riesgos, siempre puede pasar algo y la automatización nos ayuda a eliminar muchos posibles incidentes. Hacia allí ha apuntado la División”, afirma.

¿De qué se trata tu trabajo?

Hoy me desempeño en el área de producción en Diablo Regimiento, en la distribución de operadores, personal, equipos, verificar el movimiento del nivel en cuanto a seguridad y producción.

¿Cómo llegaste a El Teniente?

Estuve primero en empresas contratistas. Estuve en Colón, en las plantas, haciendo mantención eléctrica, estuve en la molienda. Pero yo quería entrar a Codelco, postulé y me fue bien, ingresé a la División y llegué al grupo 1 en Diablo Regimiento a producción. Siempre he estado aquí.

¿Qué es para ti ser minero?

Es mi trabajo, mi profesión y la desarrollo con el mayor ímpetu y responsabilidad para hacer bien el trabajo, porque tengo la conciencia de que tenemos que cuidarnos y si entramos 20 compañeros al turno, tenemos que salir los 20 y ser súper responsables en todo lo que hacemos en el trabajo.

Y me siento orgulloso de que eso genere un cambio como persona, en el que uno se involucra y toma conciencia.

¿Qué sientes que le ha entregado la División a tu vida?

Me ha entregado mucho, porque he desarrollado una carrera laboral importante, he aprendido bastante del trabajo, también en lo humano y muchas herramientas para seguir perfeccionándome, mejorando día a día. Estos doce años han sido de mejoramiento, responsabilidad y seguridad.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega los excedentes de su producción a todos los chilenos y chilenas?

Es un trabajo muy importante que debemos desarrollar con responsabilidad, con criterio, porque aportamos al país y eso en el fondo requiere siempre de nuestro mejor desempeño, para lograr todas las metas en seguridad y producción.