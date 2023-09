Luego de un mes de espera, se reabre la ruta entre Coinco y Doñihue

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los problemas sentimentales comenzarán hoy a mejorar, el influjo de Venus hará que encuentres las palabras y el entorno adecuados para ello, de forma que te sentirás mucho mejor de ánimo, dispuesto a todo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Propuestas de trabajo aparecerán de forma sorpresiva, y te servirá para tapar ese agujero crónico que tienes en tu presupuesto. Te quitará tiempo libre, pero tu pareja o familia lo entenderán. Poco a poco todo se adaptarán a la nueva situación.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Descubrirás hoy que tu afán por ser tan analítico no te crea más que un malestar o un estrés innecesario, que otros no tienen porque no se preocupan tanto por las pequeñas cosas de cada día que no llevan a ninguna parte.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los temas familiares requerirán ahora de una dosis extra de paciencia, sobre todo si en ellos están incluidas las personas mayores. Una ayuda profesional te vendría de perlas en ciertos momentos.

LEO (23 julio-22 agosto).

Te llegará una oferta laboral muy apetecible a la que deberías responder lo antes posible. Sin embargo, hoy no es el día apropiado para tomar decisiones precipitadas y será mucho mejor que pidas unos días para reflexionar.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Das signos alarmantes de profundización en el egoísmo, que no te interesan en absoluto. Piénsalo egoístamente y te darás cuenta de que no eres tan autosuficiente como quieres creer. Siempre se necesita de alguien.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La época de turbulencias vivida últimamente toca su fin; a partir de hoy puedes respirar con calma y disfrutar de un poco de silencio, tanto externo como interno, con la suficiente claridad de ideas como para pensar en tu futuro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La carga planetaria que arrastra tu signo en estos momentos es la ideal para un cambio de look, que muy posiblemente también acompañe a una faceta nueva en tu vida que se está gestando en estos momentos y de la que solo tu subconsciente se ha percatado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Vas a experimentar un cambio en tu rutina laboral, que te supondrá un aumento de sueldo o un ascenso. Conseguirás la estabilidad que desde hace tiempo necesitabas, y tus ingresos saldrán muy beneficiados. Aprovecha para renovar la casa.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Se eres constante en lo que se refiere a tus sentimientos y, sobre todo, si te mantienes firme en tus compromisos al respecto, hoy conseguirás lo que te propones. Ponte a la tarea, porque si acometes cualquier otra no lograrás concentrarte.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es probable que el dinero no sea la principal de tus preocupaciones, pero los contratiempos profesionales pueden llevarte a perder alguna cantidad relevante si no atajas a tiempo los fallos que tiene alguno de tus proyectos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Un intercambio de ideas más apasionado de lo normal con la persona amada puede enfrentarte a ella de la forma más inesperada. Es posible que esté siendo influenciada por otras personas del trabajo o del grupo de amigos.