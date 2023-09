Hasta el 5 de octubre: Tribunal Ambiental ordenó paralizar la construcción tres proyectos eólicos en la Región

El Segundo Tribunal Ambiental, decretó la paralización de las obras de construcción de los proyectos “Parque Eólico Manantiales”, “Parque Eólico Cerrillos” y “Parque Eólico Cardonal” de Statkraft Eólico S.A, ubicados en la comuna de Litueche en la Región de O´Higgins.

Las obras de los tres proyectos estarán detenidas hasta el jueves 5 de octubre próximo, fecha en que el Tribunal llevará a cabo la audiencia de las reclamaciones presentadas por el Comité de Adelanto El Espinillo y Sandra Mabel González Castro, vecina del sector, que buscan que los proyectos de optimización de los parques Cardonal, Los Cerrillos y Manantiales ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Será en esta oportunidad, que el Tribunal se pronunciará acerca de su continuidad o alzamiento de la medida

Los reclamantes acudieron al Tribunal luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó las solicitudes de invalidación de las resoluciones con las cuales este organismo definió que los proyectos de optimización antes citados no debían ingresar al SEIA, pues no involucrarían cambios de consideración respecto de los proyectos originales. En términos generales, los reclamantes sostienen que dichas iniciativas sí contenían cambios de consideración por lo que debían ingresar a evaluación.

Respecto de los fundamentos para ordenar la medida cautelar de paralización de faenas, el Tribunal colegir de los antecedentes acompañados en las consultas de pertinencia de los tres proyectos -específicamente de los Informes de evaluación acústica- que las mediciones de ruido de fondo no habrían sido realizadas conforme a los criterios descritos en la Guía para la aplicación del D.S. N° 38, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece norma de emisión de ruidos.

“En este contexto, la incerteza respecto a la suficiencia de los antecedentes presentados por el titular respecto a los niveles de ruido, que llevaron a la reclamada a pronunciarse sobre las consultas de pertinencia señalado que los proyectos de optimización no debían ingresar al SEIA, exigen -a la luz del principio precautorio- que se decreten medidas eficaces que puedan impedir una eventual afectación a la salud de las personas, como consecuencia de un eventual error en la metodología utilizada para descartar los efectos del ruido en la población. Esta situación, a juicio del Tribunal, es suficiente para tener por configurado el peligro en la demora que debe concurrir en toda medida cautelar para ser otorgada”, dice la resolución que ordena la paralización de faenas.

Antecedentes

– 12 de diciembre de 2012, la DIA del proyecto “Parque Eólico Los Cerrillos” fue calificada ambientalmente favorable (RCA N°12/2017).

– 18 de mayo del 2015, el proyecto Parque Eólico Cardonal fue calificado favorablemente (RCA N°248/2015).

– 6 de enero de 2017, el proyecto “Parque Eólico Manantiales” fue calificado favorablemente (RCA N°6/2017).

– En distintos momentos del año 2021, Statkraft Eólico S.A presentó al SEA O’Higgins consultas de pertinencia de ingreso al SEIA de los proyectos de Optimización de los tres parques eólicos recién identificados. En los tres casos la autoridad regional resolvió que las iniciativas no debían ingresar obligatoriamente al SEIA (Los Cerrillos: Res. Ex. N°202106101326/2021, Cardonal: Res. Ex. N°202106101213/2021, y Manantiales: Res. Ex. N°202106101354/2021).

– En octubre y noviembre de 2022, los reclamantes presentaron ante el SEA tres solicitudes de invalidación de las resoluciones antes descritas. Sostenían que todas las iniciativas sí debían ingresar obligatoriamente al SEIA.

– 16 de febrero de 2023, se rechazó la solicitud vinculada al proyecto de Optimización Cardonal a través de la Res. Ex. N°20230610174/2023.

– 3 de marzo de 2023, la Dirección Regional del SEA O’Higgins rechazó las dos solicitudes asociadas a los proyectos de Optimización Los Cerrillos y Manantiales (Res. Ex. N°20230610199/2023 y Res. Ex. N°202306101100/2023).

– 23 de marzo de 2023, el Comité de Adelanto El Espinillo y Sandra Mabel González Castro, vecina de la comuna de Litueche, interpusieron reclamación en el Tribunal Ambiental en contra de la Res. Ex. N°2023610174, la que fue admitida a trámite con el rol R-398-2023.

– 12 de abril de 2023, los mismos reclamantes antes citados interpusieron reclamación en el Tribunal en contra de las resoluciones del SEA que rechazaron las solicitudes de invalidación (Res. Ex. N° 20230610199 y Res. Ex. N° 202306101100), la que fue admitida a trámite con el rol R-401-2023.

– 22 de mayo de 2023, el Tribunal tuvo a Statkraft Eólico S.A. como tercero independiente.

– 15 de septiembre de 2023, el Tribunal acogió la medida precautoria solicitada por los reclamantes.

– 20 de septiembre de 2023, el Tribual fijó la audiencia para el jueves 5 de octubre de 2023.