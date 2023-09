HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu pareja o algún familiar puede ser objeto de reflexiones profundas de tu parte ante determinados asuntos que salen a la luz. Sin embargo, notarás que te faltan datos para hacerte una idea cabal de los mismos y tendrás que hacer algunas llamadas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Posiblemente hayas aceptado demasiados proyectos a la vez y ahora no tendrás tiempo ni para dormir. Intenta aplazar alguno de ellos y, si no lo consigues, háblalo con tus compañeros y recibirás el apoyo que otras veces has prestado tú.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Deberás pedir a algún compañero que te ayude con el trabajo, porque las complicaciones familiares te llevarán más tiempo del que esperabas, en especial si se trata de gestiones burocráticas. Harás lo que sea con tal de no afectar tu relación de pareja.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Es el momento más adecuado para lanzarte y poner en práctica tus nuevos proyectos, no necesitarás mucho apoyo financiero, aunque los préstamos llegarán con facilidad. Debes cuidar, eso sí, de que al principio los gastos razonables y progresivos.

LEO (23 julio-22 agosto).

No debes sentirte tan pletórico ahora que sales de una mala racha. Los extremos se tocan, y hay que ser un poco más moderado con los sentimientos. Los diferentes estados de ánimo te dejarán un poco abatido, pero saldrás adelante rodeado de los tuyos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tal vez necesites mentir para encubrir las faltas de un amigo. Te verás en la tesitura de hasta dónde involucrarte en la mentira, puesto que la situación podría ir en tu perjuicio. Si tu amigo no tiene una causa justa, es mejor que te quites de en medio.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Puede que hoy tengas ganas de estar solo, te encontrarás un poco apagado, tal vez hastiado de aspectos de tu vida que te son muy próximos. Conseguirás unas horas de relajación, ideales para pensar en el futuro y hacer balance de los asuntos que te preocupan.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Surgirán cambios en el ámbito profesional o laboral, que te obligarán a estar muy despierto y tomar decisiones rápidas. Tal vez has puesto el listón muy alto y ahora debas tomarte un respiro para replantearte el futuro.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Es posible que sufras una equivocación o un olvido que te traerá complicaciones en tu vida familiar. Si no eres capaz de memorizar este tipo de compromisos, deberás buscar algún sistema para recordarlas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No te empeñes en hacer cambiar de idea a esa persona con la que tienes frecuentes disputas. Tal vez debas escuchar con más atención sus opiniones y descubrir escalas de valores muy diferentes a las tuyas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Las tensiones acumuladas, unidas a las malas posturas en el puesto de trabajo pueden acabar por afectar tu estado de salud. Comienza desde hoy a tomar medidas y sobre todo los descansos necesarios para no tener complicaciones.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Los cambios en tu trabajo te depararán más de una preocupación extra, aunque no te afectarán directamente, te sentirás agobiado de ver en el mismo estado a tus compañeros. Tendrás que ponerte en tu sitio, e intentar que no te llegue la onda expansiva.