XLIV Concurso Nacional de Composiciones Inéditas de Cueca: Encuentro de música y danza tradicional chilena

El viernes por la noche, en San Fernando, se realizará una interesante velada de boxeo con participación de integrantes de la capital colchagüina y también de Santa Cruz y Los Ángeles.

En ese sentido, el evento es organizado por la Academia de Boxeo San Fernando y Andes Boxingym, se iniciará a las 21 horas.

De acuerdo a la programación, ocho combates se desarrollarán allí destacando, además, una pelea femenina entre Carla González (Andes Boxing) y Olivia Figueroa (Santa Cruz) en la categoría de 51 kilos.

Cabe consignar que, el programa deportivo, es el siguiente: Wilson Rojas vs Matías Urzúa (Andes Boxing, categoría 63,5 kilos); Matías Peña (Los Ángeles) vs Pablo Ojeda (Santa Cruz), en 57 kilos; Alejandro Inostroza (Los Ángeles) vs Leomar León (Andes Boxing), en 67 kilos; Vicente Espinoza (Los Ángeles) vs Javier Gómez (Academia San Fernando), en 63.5 kilos; Olivia Figueroa (Santa Cruz) vs Carla González (Andes Boxing), en 51 kilos femenino; Diego Freire (Los Ángeles) vs Eduardo Aliaga (Santa Cruz), en 67 kilos; Antonio Moreno (Los Ángeles) vs Diego Toledo (Andes Boxing), en 60 kilos, y; Martin Gajardo (Los Ángeles) vs José Jiménez (Andes Boxing), en 54 kilos.