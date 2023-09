Senador Juan Luis Castro: “No vamos a aprobar el presupuesto en materia de salud mientras haya gente que esté a punto de ser despedida”

El Capo quiere los tres puntos que estarán en disputa el domingo en el estadio El Teniente. Un triunfo para O’Higgins será clave de cara a recuperar la ilusión con luchar hasta fin de torneo por clasificar a la Copa Sudamericana.

Ya alejado del descenso, la idea es culminar lo más arriba posible y dicha carrera comienza este fin de semana, contra los cementeros. En ese sentido, el defensor, Diego González, puntualizó que “estamos con mucha confianza y mucho deseo de conseguir los tres puntos. En el partido anterior quedamos con mucha bronca de cómo se nos escapó el partido, y estos tres puntos los necesitamos”.

Para la escuadra que dirige Azconzábal, el fin de semana deberá reemplazar a Camilo Moya que no estará por suspensión (expulsado en Coquimbo), lo propio con Matías Belmar y Pedro Pablo Hernández, aún en recuperación de lesiones musculares. Es decir, habrá variantes respecto al último once que afrentó a los aurinegros. Eso sí, recupera con opción de ser citados a Ignacio González y Valentín Larralde.

PARTIDO CLAVE

Contra los caleranos, el Capo, se jugará mucho. Seis fechas restan para culminar el año, 18 puntos en disputa muy importantes más cuando, por las jornadas 25 y 26, jugará como local.

“Será un partido duro y tenemos que estar concentrados para dejar los tres puntos en casa”, manifestó González, agregando que el rival de turno está a la mano. “Ellos están ahí, un punto más arriba en la tabla. Nosotros queremos hacer lo nuestro, creo que podemos ser más eficaces, ellos plantearán un partido difícil, porque intentan jugar y asociarse mucho”, dijo.

Y, respecto a la meta que quieren conseguir, como lo es ir a un torneo internacional, sentenció que “nos hemos planteado ir partido a partido, tenemos que tener los pies en la tierra y saber lo que nos estábamos jugando unas fechas atrás, no estábamos tranquilos, pero me gustaría terminar más arriba en la tabla. Si sumamos estos seis puntos terminaríamos en una posición mucho mejor, y porqué no ilusionarse. Tenemos que ir paso a paso”.