Joven rancagüino que tenía un resfrío fue al hospital y descubrió que tenía leucemia: Hoy busca a un donante de células madre sanguíneas

“Formando emprendedor@s” es el proyecto emblemático de Vinculación con el Medio del IP-CFT Santo Tomás en su sede Rancagua. Esta iniciativa comenzó hace ocho años con un grupo de mujeres de Machalí que participaron en una escuela de administración, y ahora ya se han sumado las municipalidades de Coltauco, Olivar, Rancagua y Requínoa llegando a casi un centenar de jefas de hogar.

Este proyecto beneficia también a los estudiantes de Santo Tomás, como explica el rector de sede Rancagua, Manuel Olmos Muñoz: “La Vinculación con el Medio es tremendamente importante porque retroalimenta nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. En base a ello vamos recogiendo experiencias en las que se incorporan también nuestros planes de estudio. Por lo tanto, cuando hablamos de beneficiarios son todas las microempresarias, pero también nuestros estudiantes, que son cerca de 150 de distintas carreras que van a estar apoyando a las jefas de hogar durante este proceso”.

Así lo indica Dayanara Olave, estudiante de Gastronomía, quien colaboró en las clases que recibieron las jefas de hogar: “Es una experiencia muy linda para todas las mujeres, mujeres impresionantes, con un corazón muy lindo y alegre. Es inspirador porque uno enseñando aprende más, y también aprende de ellas, porque nos dan consejos”. Su compañera, Karoline Rojas, complementa: “Ellas sabían bastante, sólo había que especificar cortes y algunos métodos, el lenguaje técnico y el gramaje. Siento que ayudamos más a la gente para que aprenda a variar más sus productos”.

Ésta y otras necesidades fueron detectadas por estudiantes de Servicio Social, que sostuvieron un encuentro con las emprendedoras para conocer sus inquietudes y la realidad de sus negocios. Con esa información, se generó una malla de talleres que incluye módulos de Administración, Informática, Gastronomía y Recursos Naturales.

En agosto se lanzó oficialmente este proyecto, y las emprendedoras ya cursaron los módulos obligatorios de “Mejoramiento de la estrategia comercial a través del uso de herramientas tecnológicas”, “Pitch para la obtención de fondos” y “Modelo Canvas”. En septiembre comenzaron los módulos electivos con el área Recursos Naturales para la producción de mermeladas y lácteos; preparación de bocados y pasteles junto a estudiantes y docentes de la carrera Gastronomía; y marketing digital y presupuestos con el equipo de las carreras de Administración de Santo Tomás Rancagua.

Carmen Urrea Silva, Machalí – Algodón de azúcar “Arcoiris”:

“A nosotras, las jefas de hogar, no nos alcanza para pagar un curso y hemos hecho computación, marketing digital, presupuestos… es una gran oportunidad para las emprendedoras. Me fascina ir a clases, nunca falto. Al principio tenía nervios, porque pensé que a mi edad me iba a costar, pero los profesores se adaptan a nosotros, siempre están atentos y nos ayudan”.

Fabiola Muñoz, Olivar – Aromaterapia e infusiones “Alma mía”:

“Tenía un emprendimiento en joyas y fue decayendo con la pandemia y comencé a capacitarme en productos naturales. Soy casada, tengo dos hijos, es bueno que vayan aprendiendo que las cosas naturales son buenas, y también económicamente nos ayuda bastante. En Santo Tomás hemos aprendido también un pitch o el modelo canvas, que quizás lo practicábamos, pero no teníamos la teoría de cómo se llamaban”.

Delia Riquelme, Coltauco – Proyecta abrir una amasandería:

“No tengo conocimientos gastronómicos, sólo lo que uno va aprendiendo en su casa. Estoy adaptando el hogar para este emprendimiento y en Santo Tomás estoy fascinada, he venido a todas las clases, he aprendido muchas cosas, no sabía cómo financiar, qué tenía que hacer y qué no, todo me ha servido montón. Ya sé lo que es costo, lo que tengo que cobrar y manejar mejor los tiempos”.

Francisca Contreras, Rancagua – Educación canina “Mila Educandog”:

“Me han ayudado a nivel de redes sociales, costos, presupuestos y administración de una empresa, porque partí recién en esto. Los docentes de Santo Tomás han sido bastante buenos, están muy capacitados para enseñarnos, abiertos a responder nuestras dudas como mujeres emprendedoras, siempre tienen la disponibilidad para aconsejarnos”.

Patricia Guzmán Palma, Requínoa – Proyecta abrir una pastelería:

“Las clases en Santo Tomás me han ayudado a organizarme en horarios y en los costos. También me ayuda a tener más ideas y abrir otras recetas al proyecto. Siempre me ha gustado la cocina y me gané un proyecto Fosis que me va a servir para tener una mejor economía, un sustento para mi hijo y más independencia para mí”.