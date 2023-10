HORÓSCOPO DEL LUNES 2 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.



ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los asuntos profesionales toman un rumbo más positivo, más rentable si te dedicas a los negocios. Hay señales de mejora en tu sector, aunque tendrás que ponerte al día en algunos aspectos para beneficiarte de ellas.



TAURO (21 abril – 20 mayo).

Baja a la tierra y ponte a trabajar duro porque el día te surtirá de buenas oportunidades de proyección, y es el momento de no despistarse y aprovecharlas. Si vienes descansado del fin de se mana, pues mucho mejor.



GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tienes que tomar en estos días algunas decisiones que afectarán a tu futuro más inmediato en los estudios o en el trabajo, pero no podrás demorarlo más, para ello contarás con los buenos consejos de un familiar.



CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Valorarás convenientemente la amistad de algún compañero de trabajo, ya que te será de gran ayuda en este día, dando por ti la cara en una situación injusta. Eres consciente de que le debes una, aunque él no haya actuado para cobrarse una deuda.



LEO (23 julio-22 agosto).

Un cambio que puede ser relevante se aproxima a ti. En un plazco más breve que largo, tal vez debas desarrollar tu vida en circunstancias muy diferentes a las actuales, tal vez en otra ciudad o incluso en otro país.



VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los nacidos bajo este signo tendrán una jornada especialmente indicada para los trabajos creativos, para el aprendizaje de nuevos idiomas o simplemente para reorganizar la casa de forma más moderna y atractiva. Aprovechad.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es posible que hayas ido aplazando el tema de poner tu cuerpo a tono con las exigencias de tu vida, sobre todo si padeces de alguna dolencia que limite tu libertad en ese terreno. Tendrás claro que ha llegado la hora y no puedes dejarlo por más tiempo.



ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los astros te llevarán hoy a tomar decisiones sobre aspectos de tu vida que no te interesa mantener en estos momentos. No tendrás que hacer grandes esfuerzos para ello, porque se tratará de cuestiones materiales que has ido aparcando por pereza.



SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las tensiones entre las aspiraciones familiares y la realidad económica que vives cobrarán más protagonismo que el que deseas en estos momentos, pero deberás hacer frente a la situación sin más dilaciones si no quieres males mayores.



CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás que ponerte al día para dirigir una serie de asuntos legales o relacionados con la administración que os conciernen a ti y a tu familia. Puedes conseguir apoyos en este sentido, pero, sobre todo, acepta el consejo y la orientación que te proporciona un amigo cercano.



ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los proyectos de todo tipo se amontonan, tanto sobre tu mesa como en tu cabeza. No todos son propios, y tendrás que pactar con la familia y la pareja un orden de prioridades para no volverte loco.



PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El ritmo acelerado y las tensiones en el trabajo pueden provocarte problemas y cervicales o de tipo muscular. Tendrás que consultar con el médico sobre estas cuestiones si las medidas para las correctas posturas en tu puesto no te funcionan.

