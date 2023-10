Jefa Urgencia del Hospital de Rengo: “Con la desescalada total, disminuiría otro turno de enfermería, con riesgo de cerrar algunas áreas físicas”

Este lunes, llegamos hasta el servicio de Urgencia del Hospital de la comuna de Rengo, donde sus funcionarios se plegaron a la paralización que se realiza a nivel nacional en pos de que los trabajadores que han sido desvinculados, vuelvan lo antes posible a sus labores profesionales. Si bien la sala de espera del recinto no se encontraba con una cantidad de pacientes considerable, se estaba atendido por categorización dependiendo la gravedad de cada uno de ellos, así como quienes no presentaban alguna afección de cuidado, se les entrega orientación para que acudieran a otros servicios como SAR o SAPU.

Romina González Gómez, jefa de Urgencia del Hospital de Rengo, jefatura que asumió el mes de julio de este año explicó que esta paralización fue convocada por la FENPRUSS en virtud de lo que les aqueja a nivel nacional que es la desescalada de todo el personal honorario Covid.

El objetivo, según la urgenciologa, es que esta desescalada de funcionarios no siga progresando, idealmente que se pueda reincorporar todo el personal Covid. A partir del 1 de octubre, en el Hospital de Rengo ya se está trabajando con menos personal Covid, vale decir, en urgencias ya poseen seis enfermeros menos, lo que equivale a que existe un turno de enfermería menos.

Es así como si un turno estebaba trabajando con cinco enfermeros, actualmente se trabaja con cuatro enfermeros por turno. “Con la desescalada total, disminuiría otro turno de enfermería con riesgo de cerrar algunas áreas físicas lo que impactaría en la calidad de la atención”, dijo la profesional, quien agrega que con la desescalada total, habría demoras en los flujos de atención, aumento de tiempos de espera en la sala de espera, aumento de tiempo de los pacientes que se hospitalizan e ingresan al hospital, sumado a que el recinto es centro de referencia de toda la micro área de la urgencia de la Carretera de la Fruta, lo que según la profesional impactaría en lo que pueden resolver precisamente en esta micro área. Esto generaría retraso en traslados, ya que el recurso humano y el recuso físico no daría abasto, panorama que asegura es bastante sombrío.

La profesional de la salud adujo que las atenciones que se realizan durante la movilización contemplan urgencia vital, ya que no pueden detener la atención, categorizando por severidad, vale decir, pacientes más graves. A ello se suma un trabajo de educación para que los pacientes que presentan afectación no de gravedad, se atiendan en SAR o Sapus y, de este modo, no queden desprovistos de la atención que ellos requieren.