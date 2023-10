“Mi aporte a Chile es que no haya ningún fallecido en un incendio, una vida vale mucho”

Fue en el año 2000 cuando, por primera vez, Manuel Rojas conoció el área alta de la División El Teniente. “Soy el primer ‘minero’ de la familia, porque mi papá siempre trabajó en el campo y me había conseguido un trabajo allá, hasta que un día le dije que no era lo que quería, yo había estudiado en el Liceo Industrial de Rengo. En Rancagua conocí a un amigo del área de la soldadura y él me trajo a las primeras subidas a Colón”, recuerda.

“Después de varias ‘peguitas’ de soldadura, volví en 2004 a Caletones en una empresa contratista como mantenedor, soldando también, y haciendo la mantención de las correas principales, hasta el año 2008, cuando ingresé a Codelco, a la Unidad de Pique de Servicio en la mantención en el nivel Teniente 5”.

¿De qué se trata tu actual trabajo?

Si bien soy mantenedor, trabajo como operador del Control Centralizado de Ventiladores (CCV) de la mina. Es bien importante esta labor, porque tenemos que estar preparados, principalmente, ante un incendio, dar el aviso de evacuación y hacer las coordinaciones. Tenemos un instructivo que nos identifica como actores clave dentro de una emergencia y damos las primeras pautas hasta que se conforma el comité de emergencia.

A la entrada de cada turno también se reportan todos los brigadistas de la Mina, Planta y Fundición en un listado, para tener claro quiénes están en caso de emergencia.

La segunda función, que cumplimos a diario, es mantener el monitoreo de los ventiladores principales de inyección y extracción (de aire al interior de la mina). La puesta en marcha, las detenciones por mantenciones preventivas, reparaciones y posteriormente la puesta en servicio de estos ventiladores.

También monitoreamos el agua, las bombas que hay en el nivel Teniente 5, que surten toda la mina con agua para los baños, casinos y producción en general.

¿Qué es lo que más te gusta de tus labores?

Qué soy útil. Hay que estar aquí para saber todo lo que se hace. A lo mejor ya no ando con el overol embarrado y engrasado, pero la función que tenemos es muy importante, porque resguardamos vidas. Entonces hay que ponerle intención y ganas al venir, tenemos una responsabilidad grande.

Siempre nos han dicho “ojalá que ustedes nunca trabajen”, porque si nos toca ejecutar, es porque hubo un incendio y eso no es bueno.

¿Qué sientes que te ha entregado la División en tu vida?

“Creo que todo o gran parte de lo que hoy soy como persona y como trabajador. Hoy me puedo sentir tranquilo que puedo ayudar a mi familia, que tengo mi casa. Y que todo lo que soy es gracias a mi esfuerzo, porque en la empresa están las oportunidades, pero uno tiene que venir todos los días y tomarlas.

Partí como soldador, me califiqué, pasé a ser mantenedor, estoy en el Comité Paritario, donde apoyo mi área en temas de seguridad, hacemos instructivos, modificaciones y el año pasado terminé la carrera de Técnico en Prevención de Riesgos.

¿Qué significa para ti trabajar en Codelco, una empresa que entrega sus excedentes a todos los chilenos?

Es saber que lo que se hace acá es, aunque sea, un granito chiquito de arena… aquí somos un equipo, somos el grano de arena que ayuda a todos. Y yo aporto con que no exista ningún fallecido en un incendio, ese va a ser mi aporte para Chile y una vida vale mucho.