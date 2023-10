El complejo panorama de la salud regional

Esta es una de esas situaciones que a nivel regional poco se puede hacer, pero que instrucciones emanadas desde una oficina en Santiago traen complejas dificultades en nuestra región.

Es que la desvinculación de funcionarios contratados a raíz del Covid significará una importante merma en las camas disponibles en nuestra región, sin que la demanda de las camas criticas haya disminuido en igual proporción. De hecho, por ejemplo, el Hospital Regional, principal centro de salud de O´Higgins, queda con menos camas que antes de la pandemia. Incluso con una menor capacidad de la que tenía cuando funcionaba en la Alameda, donde hoy está la UOH.

Aunque no han existido mayores explicaciones sobre el porque de la medida es de suponer que administrativamente era difícil de sostener este gasto al ya no existir el estado de emergencia, pero al mismo tiempo cabe preguntarse si esta situación no pudo preverse antes y no tener que actuar sobre la emergencia. Parece que el mal de este gobierno es llegar tarde, reaccionar más que anticipar.

Al mismo tiempo cabe preguntarse de que sirve anunciar que se aumentará el presupuesto de salud si este aumento no se ve reflejado en la atención de los pacientes, al mismo tiempo que se disminuye el presupuesto de Bomberos quienes muchas veces son el primer eslabón de la cadena de salud al rescatar a una victima de un accidente o de un incendio o de que vale el copago 0 si no van a existir camas para una atención de urgencia.

Tienen razón los gremios de salud al protestar contra esta medida, y llamar la atención sobre las negativas consecuencias de las mismas, al mismo tiempo que se extraña una posición más firme del Colegio Médico que muchas veces con razón se mostró critico durante la pandemia. De hecho los médicos de urgencia de nuestra zona se organizaron en una estructura informal -por fuera del ente gremial- con tal de visibilizar esta problemática.

Con todo, y reconociendo que tienen razón y que las movilizaciones que están ocurriendo en los hospitales de nuestra zona, no son por un aumento de sueldos o beneficios para los movilizados. Sino para que los pacientes tengan acceso a una cama critica cuando lo necesiten, hace falta buscar otras maneras de manifestar el descontento y protestar. Porque siempre de alguna u otra manera la movilización del personal de salud afecta a quienes precisamente buscan proteger con la misma, los pacientes. En este sentido nos preguntamos ¿Dónde están las organizaciones sociales y de pacientes?

Luis Fernando González V

Sub Director