Encuentro de Vinculación Cero Brechas : Fomentando la digitalización en las Pymes de  Corfo O´Higgins

Más de 60 emprendedores y pymes de diversas comunas de la Región se encontraron en San Fernando para participar del segundo encuentro de vinculación del Programa Cero Brechas, que es financiado y apoyado por Corfo Región de O´Higgins y ejecutado por la Agencia de Ecosistemas Colaborativos Gulliver, IncubatecUFRO, dependiente de la Universidad de la Frontera y la Asociación de Emprendedores de Chile, Asech.

La jornada que llevó por nombre “Valorando el emprendimiento local”, destacó el rol de digitalización en los diversos niveles y procesos de los emprendimientos y las pymes, no sólo para que sobrevivan en el mercado a los negocios, también para que se puedan desarrollar y ser competitivas. Así, empresarias y empresarios presentes y dedicados a actividades muy transversales tales como servicios, alimentos, manufactura, terapias alternativas, enseñanza de idiomas, alimentos y cosméticos entre otros , conocieron y compartieron experiencias en las que la aplicación de la digitalización, les ayudó a crecer en distintos tipos de emprendimientos y así también, adaptarse e innovar en abrir nuevos mercados y conquistar y mantener la relación con los clientes sino que permitió dar adaptabilidad e innovación que radicaron en nuevos mercados y clientes.

Claro ejemplo de este proceso de adaptación digital es Sylvia Lorca, Co Fundadora de Bello Barrio Consultores, quien en su exposición durante el conversatorio valoró el aporte que representó para la empresa no sólo en su comunicación con los clientes sino que el poder ampliar mercado, desafiándolos a generar incorporar nuevos procesos en su gestión.

Para entender esta veloz adaptación que el mundo entero se vio obligado a hacer, es necesario remontarse a la pandemia Covid – 19. Instaló enormes desafíos a las empresas y a todas las pymes. No sólo se vio una necesidad urgente y necesaria: adaptarse a nuevas de abordar los negocios, también el uso de los canales digitales, que irrumpieron con alta penetración en gran parte de los segmento o cambios importantes en la logística, que implicó aprender nuevos códigos y conductas en el mundo emprendedor y empresarial.

Este escenario lo vivió en carne propia Nicolás Fuenzalida, emprendedor y co fundador de Políglota, una plataforma que se dedica a enseñar idiomas. Comenzó como un negocio de encuentros presenciales, pero fue escalando rápidamente y la llegada de la pandemia generó una brecha y desafíos relevantes que debían sortear, ya sea para cerrar o crecer. Optaron por la segunda opción y esto ha implicado que actualmente tengan negocios en gran parte de Latinoamérica.

“La digitalización de nuestro negocio, nos permitió no sólo adaptar el negocio, sino que expandirnos, llegando con nuestras soluciones a diversos perfiles de clientes generando un gran impacto en ellos” destacó en la jornada el empresario durante su dinámica exposición en el evento de Cero Brechas.

Anuncios

La interacción de los equipos donde se compartieron las experiencias de las mujeres emprendedoras que han logrado levantar sus negocios, fue sumamente valorado. En el conversatorio, que los asistentes calificaron como sincero, estimulante y realista, expusieron Miwa Uehara, co fundadora de Wedo Cowork, Maritza Acuña, co fundadora de Viva Felicia, y Sylvia Lorca, co fundadora de Bello Barrio Consultores. Las empresarias coincidieron en sus ponencias en contar con redes de colaboración permanente que les posibilite un desarrollo e incorporar canales y procesos digitales en los negocios para potenciar su presencia en el mercado.

Para Oscar Ávila Méndez, Director Regional de Corfo O´Higgins, la actividad realizada tiene un tremendo valor: “nos interesa que nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación se vaya consolidando. Tenemos – agregó- un tremendo desafío para disminuir la brecha digital con las empresas de la Región, y de ahí que este esfuerzo es sumamente importante, pues entrega herramientas concretas para aumentar la productividad y competitividad, y a través de este programa Cero Brechas que se ejecuta a través de la línea viraliza, contribuimos no sólo a conectar a los empresarios, sino que además a contribuir a su migración digital.”

“El proceso Cero Brechas ha sido dinámico, con actividades online y presenciales, con una retroalimentación efectiva, y que nos ha permitido participar de talleres que son aplicables a nuestro negocio con buenos resultados en estos meses que llevamos en el programa. Muy positivo para la empresa” citó Priscila Cortes, fundadora de la empresa Decantin Servicios de Requínoa, dedicada a la mantención industrial.

La gran cantidad de emprendedores participantes y el interés por integrarse al programa fue destacado por Francisca Donoso, Directora Proyectos y Experiencia Gulliver, quien lidera el programa Cero Brechas, puntualizando que “estoy muy contenta de escuchar a los emprendedores participantes que destacan la importancia de la vinculación, que se complemente con los talleres de digitalización que tenemos semana a semana, y que a través de estos espacios puedan conectarse y generar redes.”

Cero Brechas es un programa dirigido a emprendedores y MiPymes locales que necesiten identificar e incorporar nuevas herramientas tecnológicas y otros conocimientos para la adaptación de sus negocios a la digitalización de sus procesos, junto a la búsqueda de soluciones para impactar en el desarrollo sostenible de la Región.

Este proyecto es parte de un objetivo mayor que se propuso la Región de O’Higgins años atrás, convertirse en polo de innovación y emprendimiento y donde han intervenido distintos actores. Por su parte, Gulliver ha impulsado la aceleración del ecosistema de emprendimiento usando metodologías de colaboración extrema, propiciando este trabajo entregando habilidades, articulando las sinergias para el desarrollo proyectos entre distintas organizaciones y sectores, en el marco de un trabajo colaborativo entre IncubatecUFRO, Asech, Corfo, EcoCentro y otros.