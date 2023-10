La dolorosa derrota en el último minuto que sufrió Santa Cruz

Por Víctor Ilich

Juez de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua

Es sabido que la memoria falla. No hay ninguna novedad en eso. Incluso ha sido estudiado el falso recuerdo, allí están los resultados de los estudios de Elizabeth Loftus, búsquelos en alguno de sus libros o pregúntele a Google, pero no tan solo sugiero buscar, sino también profundizar y verificar…

En otras palabras, se estudió cómo a través de la sugestión es posible implantar en la mente de una persona un hecho que nunca acaeció o distorsionar el recuerdo de lo que sí pasó. ¿En serio? Sí, lo sé, suena estremecedor y digno de algún episodio de Black Mirror o de la película Inception, lo que solo demuestra, una vez más, lo vulnerable que somos. Sin necesidad de recordar o profundizar en enfermedades como el Alzheimer, volvemos a ser víctimas de lo difuso, el olvido y lo ambiguo que habita en nosotros o, lo que es peor, de algún manipulador que se quiera aprovechar de nosotros.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Reforma Procesal Penal? Que es necesario recordar el sentido y alcance que ha tenido desde que se implementó, hace 20 años, en la Región de O´Higgins y en todo nuestro país, un cambio de paradigma tan relevante para las personas como aquel, que pretendía, entre otros aspectos, impedir la marginalidad que generaba el sistema de justicia penal anterior, procurando una justicia accesible, imparcial, igualitaria, maximizando garantías procesales, a fin de dotar de equilibrio y equiparar la igualdad de armas entre el Estado y un inculpado.

Es solo asunto de leer el mensaje al proyecto de ley que románticamente se incorpora en la edición oficial del Código Procesal Penal para advertirlo. No lo menciono en términos peyorativos, muy por el contrario, resulta coherente en una época donde se da prioridad a los sentimientos y a las emociones que están a flor de piel. No es descabellado, entonces, su inclusión en un texto tan práctico, racional y sin margen para la emoción como aquel.

En efecto, lo práctico… ese rasgo funcional que caracteriza a todo procedimiento, lejos de cualquier exposición teórica, responde a la pregunta: ¿esto debe servir para algo? Y, por su parte, lo racional obedece a un orden lógico, como al construir una oración comenzando con el sujeto, continuando con el verbo, para terminar en el predicado. Es el proceso necesario e inevitable para obtener un resultado y que responde a la pregunta: ¿cómo poner término a un problema que tiene características de delito?

Por último y no menos importante, el hecho de que no haya margen para la emoción, ya sea de la víctima o del imputado, se debe a que entre los incisos de cada artículo no hay espacio para lágrimas o arrepentimientos, sean televisados o no (eso es materia de otros textos, para algunos, tan sagrados como el Código Procesal Penal y que sirven de pretexto para justificar, en el peor de los escenarios, alguna arbitrariedad por interpretarse fuera de contexto). Lo que tiene sentido, ya que la emoción viene inserta en nosotros, así que es parte del sujeto que finalmente interviene en el proceso penal, siendo los jueces los llamados a modularla de la mejor forma posible desde la vereda de lo conveniente. Por algo los jueces dirigen los debates y las audiencias.

Anuncios

Por todo esto, es de suma importancia comparar las cifras y objetivos trazados, según el mensaje aludido y la realidad actual. Los datos están allí: en las cuentas públicas institucionales. Pero no es suficiente solo comparar datos, es necesario continuar con el esfuerzo de propender a un lenguaje claro al momento de resolver, sea la materia que sea. Muchas veces los jueces se encuentran con los muros de la realidad: la ignorancia y la incomprensión, donde ni los imputados ni las víctimas entienden qué se resolvió o cómo continúa el proceso, ajenos totalmente a términos como: “consulta en el procedimiento simplificado”, “negociar un abreviado” o “explorar una salida alternativa”. En algunas ocasiones tampoco las víctimas distinguen al juez del fiscal, ni ajustan sus expectativas a la realidad procesal y alcance de lo que se pueda resolver. En pocas palabras, las personas salen del tribunal sin paz, ni social ni psicológica. Así pues, llegan con expectativas y salen con frustraciones.

Y como dicen que la ignorancia también es atrevida, los prejuicios —esa predisposición natural e inconsciente, en el mejor de los casos para motivar nuestras acciones u omisiones— también forman parte de la ecuación, por lo que allí están en medio de todo esto: el juez, el fiscal y el defensor, en el fondo, luchando consigo mismos para no caer en el abismo de la naturaleza humana: la propia y la ajena. Aquí es legítimo preguntarse a qué ecuación nos referimos. Aquella que despeja la incógnita: ¿por qué olvidamos tan fácilmente lo bueno y atesoramos mucho mejor el sinsabor?

En este contexto, el esfuerzo de la Comisión de Lenguaje Claro, presidida actualmente por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, fue y es un avance significativo en acercar la justicia a las personas. ¡Qué mejor que comenzar por el lenguaje!: dejando de hablar en clave tecnócrata. ¿Suficiente? En absoluto. Para que perdure el uso de un lenguaje en el tiempo, no puede ser impuesto, ya que también el lenguaje puede terminar siendo un mapa obsoleto. El lenguaje usado por Alfonso X en Las siete partidas lo confirma. Verifíquelo, si duda.

No es ingenuo, entonces, que alguien promueva la libertad para que los magistrados expliquen o resuelvan de manera clara y sencilla, con palabras coloquiales, en su sentido natural y obvio, frases y expresiones, ajustándose ellos al bagaje cultural de los intervinientes y no al revés. Es decir, no pretendiendo que los usuarios del sistema hablen con los tecnicismos del engranaje judicial. Que haya libertad en el uso del lenguaje, con márgenes indudables. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, excluir los términos soeces, denigrantes y vulgares. La idea es ser claro, no vulgar; el fin es ser comprendido, no terminar haciendo un brindis por los amigos.

Hace años escuché a una jueza decir, citando a Aristóteles, que éramos esclavos de nuestras palabras y amos de nuestro silencio, gran consejo, pero eso no puede ser una excusa para impedir la claridad en el lenguaje: precisos y sencillos en el modo de expresarse, prudentes en la forma de hacerlo. ¿Un desafío? Obviamente.

No faltarán quienes sostengan que el Poder Judicial solo está para conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado, no para educar o suplir el vacío de las clases de educación cívica, pero es una realidad implícita que quien logra darse a entender termina educando y contribuyendo al aprendizaje de las personas con las cuales interactúa, en el ámbito de su especialidad: porque toda comunicación implica un compromiso social.

Anuncios

Y si conocer y juzgar un asunto resulta complejo, hacer ejecutar lo juzgado no es irrelevante ni de un estándar inferior. He aquí una visión pendiente, que no tan solo pasa por la especialidad de los tribunales de justicia, sino por todo un ecosistema programático que permita la tan anhelada reinserción social de los que llaman delincuentes. ¿Es realmente tan anhelada? Interesante reflexión.

Del libro Meditaciones, de Marco Aurelio, es posible inferir que hoy es el tiempo oportuno para implementar los cambios, hoy es el día adecuado para comenzar a cambiar, sin necesidad de esperar cambios estructurales ni legales, ya que todo cambio perdurable comienza por nosotros mismos, por ti o por mí, ¡qué cambio más personal que aquel que da cuenta de cómo nos expresamos!: “… es que no se pierde el pasado ni el futuro; pues lo que no poseemos, ¿cómo podría arrebatársenos?”. Por eso el hoy es siempre oportuno.

Es así como la alegría ya viene, el problema radica en que al no saber cuándo y dónde viene, la alegría se puede olvidar y transformar en desazón… y la desazón cuando es permanente, siempre termina mal, generando un estado de ánimo que casi siempre culpa al empedrado o atribuye a otro la responsabilidad: sean personas o instituciones.

Por eso es importante conmemorar, hacer memoria de algo, porque recordamos hoy juntos hacia dónde debemos ir, de qué nos debemos cuidar, sin temor a autoexaminarnos, porque al final del camino, de seguro, si fallamos, siempre hay un juez esperando.

Anote este día: Después no podrá decir que nadie se lo recordó, porque la alegría de un cambio podría comenzar hoy… en la primera persona del singular: yo.