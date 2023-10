Si bien no se repletó el público volvió al desfile.

El Doctor José Pablo Muñoz del Hospital de Santa Cruz, en representación de los médicos de los servicios de urgencia de los hospitales base, es decir de los hospitales Regional, Rengo, San Fernando y Santa Cruz señaló que los profesionales de estos servicios también se encuentran movilizados en protesta de la desvinculación del personal contratado por Covid, lo que se ha traducido en una compleja disminución de camas en los hospitales. Aunque reconoció que la situación los tiene complicados pero que esta es una medida desesperada. “La desesperación es porque la disminución de los funcionarios que fueron contratados por covid significa una reducción de camas que a pesar de que se haya acabado la pandemia son necesarias”´, aseguró.

Explicó que durante la pandemia se incorporó muchos funcionarios en todos los niveles de la red y en los hospitales públicos. Esto permitió abrir más camas críticas y mejorar las atenciones de la red hospitalaria. “Por ejemplo en el caso de Santa Cruz permitió abrir una unidad de cuidados intensivos (UCI) que antes el hospital no contaba y ahora posterior a la pandemia hemos visto una oleada de pacientes crónicos descompensados, que han desarrollado enfermedades que son críticas como mucha aparición de infarto, muchos accidentes cerebrovascular y que esto tiene mucha relación en con lo que pasó durante la pandemia donde se suspendieron controles de atención de crónico de los pacientes en la atención primaria. Y ahora es cuando empieza a rebotar todo esto”, señaló.

El médico argumentó que al día de hoy los distintos servicios de urgencia se mantienen con una alta demanda de pacientes críticos, ejemplifica con su hospital -el de Santa Cruz- donde señala que en septiembre vieron un importante aumento de pacientes graves y que al día de hoy el índice de ocupación de camas críticas de la red regional está por sobre el 85%, demanda que se ha mantenido constante en los últimos meses.

Pese a lo anterior señala que “la instrucción que hemos recibido ahora desde la Dirección del Servicio de Salud -que viene emanada desde el MINSAL- es que tenemos que reducir la cantidad de camas críticas en base a esta misma disminución de personal. En particular en Santa Cruz disminuimos las camas críticas a la mitad”, denunció.

El profesional señaló que esta situación no conlleva un buen pronóstico “estos pacientes no se van a ir para la casa, no vamos a decir allá no nos vamos a enfermar. Ya no nos preocupemos. Lo que va a pasar es que estas mismas personas -que van a seguir estando críticamente enfermas- van a tener que ser acostados en la unidad de Urgencia en camilla o volver a los tiempos donde teníamos pacientes hospitalizados en sillas. Lo que para nosotros es una situación supercrítica porque nos en el fondo eso nos achica la urgencia, nos disminuye el espacio para atender más pacientes y eso prolonga la las esperas. Prolonga los tiempos de atención llegamos más tarde en el fondo atender al paciente que requiere una atención inmediata”, denuncia.

Explica que el manejo que se le puede dar en la urgencia un paciente que requiere una hospitalización, no es el adecuado. “Los servicios de urgencia no son para hospitalizar pacientes, son para dar una atención inicial, estabilizar al paciente y derivarlo a la cama donde le corresponda”, explicó. Además, señala que “se nos están quitando profesionales, en la urgencia. En Santa Cruz por ejemplo se nos quitó a los kinesiólogos que son los que se encargan de cuidar a los pacientes que están en ventilación mecánica, que son los encargados de darle la atención kinésica de los pacientes con enfermedades respiratorias. Y eso es una amenaza súper grave para la atención de los pacientes, porque la atención de pacientes en ventilación mecánica no es una una competencia básica, no es algo que tenga que manejar médicos generales. Es algo que tiene que ir de la mano con el kinesiólogo lo cual se nos está quitando con toda esta desescalada”, criticó

Por lo pronto señaló que la movilización continuará este martes, no descartándose otras medidas de presión todo para lograr una mejor atención para la comunidad. Dice que lo que buscan es que “se nos den garantías de que se van a reponer o sea reintegrar a los funcionarios en las distintas unidades y que esto mismo va a garantizar que no haya un cierre de camas o una descomplejación de camas porque eso es la necesidad imperante que tenemos ahora en los servicios”.