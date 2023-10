Puertas Abiertas UOH continúa hasta este jueves

El martes se inició la actividad denominada Puertas Abiertas de la Universidad de O’Higgins (UOH), ocasión donde la casa de estudios regional y estatal expone su muestra su oferta académica e invita a los jóvenes de la región a que visiten las instalaciones y se acerquen a la vida universitaria.

Con mil estudiantes de seis colegios de la región, conocieron la universidad en el primer día, es decir, sus 27 carreras, sus vías de admisión especial, los programas de postgrado y la gran infraestructura de la entidad.

Al respecto, Carlos Pérez Wilson, vicerrector académico de la Universidad de O’Higgins, explicó que -en general- las informaciones que capturan los estudiantes por internet son parciales, “por eso la idea de las jornadas de Puertas Abiertas es humanizar esta búsqueda de los jóvenes, mostrarles las particularidades propias de nuestra Universidad, su infraestructura, la oferta académica, los beneficios que puedan tener, los laboratorios, y que retornen a sus colegios con una idea más palpable de lo que es la calidad nuestra institución”.

Así mismo, la directora de Admisión y Acceso Efectivo UOH, Su Hsen Sun, explicó que la Universidad de O’Higgins va a mantener su oferta académica: “27 carreras que tienen que ver mucho con la pertinencia y el desarrollo de la región y estamos esperando a todos los estudiantes para que puedan postular a cualquiera de esas carreras que ofrece la UOH. Es importante destacar que estas carreras aportan al desarrollo e innovación de la región. Más del 90% de los estudiantes son de la región, de las tres provincias, y hay una representación importante de los estudiantes que se quedan trabajando en la zona”.

Algunas de las novedades para esta nueva versión del Puertas Abiertas es la apertura de nuevos espacios para el desarrollo de los/as estudiantes. Uno de ellos, es la Sala de Litigación, utilizada por la carrera de Derecho para simular juicios y realizar evaluaciones. En el área de la Ingeniería podrán visitar el robot Warthog del Laboratorio de Robótica y Sistemas Inteligentes, la Fábrica Digital y los laboratorios de Rocas, sólidos y minerales y el de Electrónica.

Cabe consignar que, la actividad, se mantendrá hasta este jueves 5 de octubre, desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

REACCIONES

Josefa Paz es alumna del Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga de Rancagua, y explicó que la jornada le aclaró muchas dudas. “Pude ver el área de salud, que es la que más me interesa, específicamente medicina, y me quedó todo más claro. Me parece que es genial que Rancagua tenga una universidad, porque me permite quedarme en mi casa, que es lo que más me gusta. Y además siento que está a muy buen nivel comparado con las universidades de Santiago, y me interesa mucho”.

Finalmente, Sebastián Acuña, del mismo liceo rancagüino, y quien quiere estudiar Medicina, señaló que “tengo un gran interés en la universidad, y pude preguntarle a otros estudiantes por la calidad de los profesores y cómo funcionaba la UOH en general, y quedé muy satisfecho con la respuesta que me dieron. Realmente creo que puede ser beneficioso estudiar acá”.