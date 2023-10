HORÓSCOPO DEL JUEVES 5 DE OCTUBRE.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los Aries más jóvenes pasarán un día irregular, marcado por una extraña mezcla de excitación y cansancio. El resto tendrá también un día lleno de turbulencias, que no repercutirá en nada importante, aunque sentirán la necesidad de pasar página cuanto antes.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La jornada se presenta a los Tauro algo irregular, no especialmente mala, sino llena de esos contrastes que llevan directamente al descontrol. Altos y bajos en las relaciones sentimentales, malos momentos en el trabajo con tus compañeros, pero buena sintonía con el jefe.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Soportarás tensión en el trabajo, pero lo que verdaderamente te llegará al alma serán las actitudes de personas a las que quieres, ante las que estarás especialmente sensible. Complicaciones en todo lo relacionado con la economía doméstica.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los astros te deparan hoy el éxito en las relaciones sociales. Sabrás hablar con propiedad y no te asustarás ante nada ni ante nadie. Igualmente, si tienes que defender a alguien, tus argumentos van a ser firmes y convincentes.

LEO (23 julio-22 agosto).

Has dado demasiada importancia a ciertos asuntos profesionales que te han apartado de lo que realmente te interesa. Retoma tus proyectos e iniciativas y olvida todo lo que es ajeno al trabajo. Con organización y perseverancia, recuperarás tu sitio en la empresa.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu tono vital y la autoestima están crecen a partir de hoy sin solución de continuidad. Todo te sale a pedir de boca en el trabajo y en las relaciones personales, pero no te confíes: alguien te pondrá una zancadilla más temprano que tarde.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La inquietud que te acompaña desde hace tiempo puede verse confirmada por alguna mala noticia relacionada con la salud de la familia. No seas pesimista y piensa en positivo, tienes que estar a la altura de las circunstancias porque pueden necesitar de tu ayuda.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tus superiores conocen bien tu trabajo y el esfuerzo suplementario que metes en el mismo para que todo esté al día, pero eso no significa que tu aumento de sueldo sea para mañana. Tendrás que contener mientras tanto tus gastos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Debes dejar de criticar en voz alta a los demás, porque no sabes hasta qué punto te perjudica, en especial en el trabajo, donde puedes hacer que los problemas se descontrolen a causa de esa actitud.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En el amor has vivido recientemente algunas situaciones complicadas, que tenderán a normalizarse. No por ello debes descuidar tus otras relaciones personales, tal vez haya alguien que ya te lo esté reprochando.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Piensas a menudo en el dinero, tal vez le estés dando demasiado protagonismo en tu vida. Si tienes hijos, no deberías permitir que su visión de la vida esté también condicionada por lo material. Cubriendo las necesidades básicas, hay cosas más importantes por las que luchar.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te llegarán noticias de una persona cercana a las que no podrás dar crédito, y realmente no deberías hacerlo hasta no hablar con ella. No te precipites en conclusiones negativas y espera un tiempo prudencial.