Impecable presentación de alumnos olivarinos en la Muestra Provincial de Cueca Escolar

Ricardo Obando/Ximena Mella

Fotos: Marco Lara y Nico Carrasco.

Somos cerca de 300 mil las personas las que compartimos espacio en este valle y entre ellas, se movilizan rancagüinos y rancagüinas de toda índole. Si muchas veces nos han catalogado de ciudad “desastre”, por la Batalla de Rancagua y otros sucesos no muy gratos, no se dan cuenta que valoramos mucho más a sus personas y personajes del día a día que han puesto su vida y su quehacer al servicio de los demás. No por nada, nuestra plaza de Armas se denomina Plaza de Los Héroes, no solo por los que murieron ahí el 1 y 2 de octubre de 1814, sino porque representan la valentía, el coraje y la fuerza de quienes aman su territorio y a su gente.

LUIS FRANCISCO PIZARRO SILVA, EL “SEÑOR DE LAS TORTILLAS”

Luis Francisco Pizarro Silva (70), rancagüino casado con María Soledad Vallejos, dos hijos, Víctor Manuel y Luis Francisco. Es conocido por las exquisitas tortillas que elabora, una receta ancestral que proviene de su padre cuando este las vendía en la cancha del recinto del Hermógenes Lizana. Hoy dicha concesión sigue a manos de su hijo Víctor, al igual que la de la Piscina Municipal de la ciudad, recintos donde podemos deleitar y conseguir estos manjares. Nos asegura, eso sí, que su receta no sale de su familia, pero destaca que son hechas con mucho cariño y amor.

MANUEL VALENZUELA JORQUERA, EL “TÍO MANOLO”

Manuel Valenzuela Jorquera (63), conocido popularmente como Tío Manolo. Hoy encabeza la céntrica sandwichería que lleva por nombre el apodo de su padre y que nació en 1982 en calle Alcázar. “En ese tiempo fue bien apetecida por los clientes y con el paso de los años nos ampliamos. En 1985 él me dejó el local y desde ese año estamos acá”, recordó. Es un local reconocido también por ser visitado por muchos hinchas y fanáticos de O’Higgins.

MÓNICA SÁEZ MOLINA, “TÍA MÓNICA”

Mónica Sáez Molina (81), histórica secretaria del Club O’Higgins. La querida Tía Mónica, ingresó a trabajar a la institución en 1958. “Ha sido toda una vida, y logramos ver a O’Higgins campeón”, comentó. “Antiguamente salíamos en tren, en bus, tantas cosas bonitas. Hoy pelean por tantas cosas”, recordó.

SONIA MARCHANT

Sonia Marchant (80), vendedora de números de Lotería. Según comentó, “he trabajado de todo en la vida”, y hoy es común verla siempre en las afueras de un banco ubicado en la esquina del Paseo Independencia y calle Campos. Además, laboró cantando en los trenes, venta de diarios y otros menesteres.

MARÍA ISABEL CIFUENTES SALINAS (“LUCA PILO”), CARRETONERA

María Isabel Cifuentes Salinas (52), es carretonera y arenera. Trabaja en empresa de áreas verdes Marsan, pero asegura que su vida ha sido muy dura con el trabajo en carretón desde hace más de 40 años, con el retiro de escombros y todo tipo de material. Se siente feliz y orgullosa de ser quien es y de su labor.

LUIS BURGOS, LUSTRABOTAS EN CALLE BRASIL

Casi seis décadas lleva como lustrabotas en la ciudad don Luis Burgos (74), casado e hijos, quien comenzó en este oficio a los 15 años de edad en el Hotel Turismo Santiago, para luego instalarse cerca de la llegada del tren que venía de Sewell, cuyos pasajeros eran sus fieles clientes. Hace casi 30 años, se instaló en las afueras de los Tribunales de Justicia atendiendo a los profesionales abogados y jueces, entre otros que por años se atienden con él. Desde entonces nunca más a dejado de embellecer nuestro calzado de cuero.

CARLOS DONOSO CANTILLANA

Carlos Donoso Cantillana (61), repartidor de Diario El Rancagüino. En 1978 llegó a nuestro medio en funciones de aseo y, con el paso de los años, pasó a ocupar su cargo actual. “En esos años repartíamos el diario en triciclo”, dijo. Trabajó además en montaje, copiados de planchas, revelados de plancha y fotomecánica. Hoy labora en el área de distribución.