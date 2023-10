INDAP entregó maquinaria agrícola a usuarios de Prodesal Olivar

Ximena Mella/Gisella Abarca

Cumplimos 280 años de vida como ciudad histórica y la vorágine del día a día no nos permite hablar de quiénes somos hoy y cómo vivimos en este espacio común. Ahora es tiempo de hacerlo. La pandemia y el cambio global nos han transformado de tal manera que el individualismo se ha exacerbado en cada uno de nosotros.

En años anteriores hemos levantado una conversación sobre la manera que vemos la ciudad actualmente y cómo la queremos ver en el futuro. Pero este año, en nuestro rol de medio de comunicación, quisimos poner en discusión las características de un rancagüino común, que todos conocemos como universales. Desde ser hincha celeste del Capo de Provincia hasta deleitar el manjar que es la torta Pompadour o las Papas Fritas Primor, desde saber lo que significa el “gancho” hasta saberse la coreografía del Baile Latinos, y podríamos seguir.

Es por ello que le preguntamos a un grupo de rancagüinos que son representantes de la comunidad local, y que, por lo tanto, conocen muy bien la idiosincrasia local. ¿Cómo somos los rancagüinos, cuál es nuestra idiosincrasia?, fue la pregunta de rigor, y, asimismo, les consultamos que cuánto y cómo hemos cambiado en los últimos años, ya sea ante y post pandemia.

Ana María Bustamante, dirigente nacional y presidenta Fenpruss Base Servicio de Salud O’Higgins.

“Veo a las personas en búsqueda de identidad propia”

No siendo rancagüina, porque soy orgullosamente renguina, llevo 29 años viviendo en Rancagua y soy madre de 2 hijos rancagüinos. Veo a las personas que viven aquí, en búsqueda de identidad propia, con la sombra de Santiago y sus características sobre sus hombros. Esta falta de identidad propia, hace que se pierda espontaneidad y se pase inadvertido. Los rancagüinos son solidarios en espacios pequeños, vecinos, amigos, pero arribistas por defecto, por ser ciudad minera. Además, no veo cambios muy notorios. Es poco tiempo para observar cambios culturales.

Patricia Parra, presidenta FENATS Nacional SAMU-SAR-DSSO.

“Los rancagüinos son personas de mucho corazón”

Los rancagüinos son personas de mucho corazón, sobre todo por su club deportivo. Quizás la pandemia nos afectó un poco en la tolerancia y paciencia.

Diputada Marcela Riquelme.

“Los rancagüinos tenemos la fortaleza del hombre y mujer de campo y la fuerza minera que ha forjado nuestra idiosincrasia”

Popularmente han intentado decir que Rancagua pasa desapercibida en el contexto nacional. Sin embargo, tenemos en nuestro ADN la fortaleza del hombre y mujer de campo y, de la fuerza minera que ha forjado nuestra idiosincrasia, compuesta por profundos valores de nuestras actividades productivas. Imposible como rancagüina no tener conexión directa o indirecta con ellas. Durante su historia las familias han forjado el destino de nuestra ciudad, lo han hecho sobre las bases del trabajo, respeto y solidaridad. Creo que ese es el verdadero espíritu e idiosincrasia de sus habitantes.

Desde antes de la pandemia, evidenciamos un cambio cultural significativo con la llegada de inmigrantes, con dificultades y beneficios, pero que forman parte de nuestro día a día. Seguramente, la interculturalidad será un proceso de cambio que nuestros hijos e hijas podrán experimentar. Hoy, tenemos una ciudad más diversa, con espacios abiertos para abordar temáticas que hasta hace unas décadas eran tabú.

Diputada Natalia Romero.

“Somos muy amantes de nuestras tradiciones y costumbres”

Nosotros los rancagüinos, pero sobre todo quienes aún siguen preservando el sector rural de la comuna, somos muy amantes de nuestras tradiciones y costumbres, como también nos preocupamos de cuidar siempre los lugares que más nos caracterizan, que es algo que nos diferencia de otras ciudades capitales, donde muchas veces suele relegarse a un segundo plano los espacios públicos. Mientras ha ido creciendo y modernizándose nuestra comuna, más ha ido aumentando nuestro sentido de pertenencia, ratificando que somos ciudadanos arraigados a nuestra tierra y capaces de luchar a diario con las consecuencias que significa vivir a menos de una hora de la capital nacional.

De ser exportadores de profesionales y líderes políticos, sociales y culturales, hoy hemos logrado que nuestros propios habitantes encuentren un espacio en nuestra región, y en todas las áreas posibles. Todo ello, gracias a los enormes esfuerzos que se han depositado en materia de educación, salud o minería, por ejemplo, lo que nos permitirá seguir avanzando hacia una sociedad más desarrollada, justa y equitativa en Rancagua.

Sonja Ahumada, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Nueva Cordillera de Rancagua.

“Somos trabajadores, luchadores y arraigados a nuestras riquezas tanto agrícolas como mineras”

Los rancagüinos somos trabajadores, luchadores, arraigados a nuestras riquezas tanto agrícolas como mineras. Nuestra idiosincrasia es la solidaridad, la unión en emergencias tales lo que pasó en Coltauco y como nuestro Sub Oficial Mayor Palma. Somos unidos ante las tragedias que nos da la vida. En los últimos años hemos cambiado, sufriendo de individualismo, poca solidaridad, estrés, enfermedades mentales por el encierro. Aprendimos a cómo sobrevivir en pandemia. Las herramientas que sacamos de todo esto fue la capacidad de reinventarnos con nuestros propios medios y capacidades.

Luis Núñez, presidente Confederación Obrera de Chile y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas.

“Hoy existe mayor empatía y hay un nuevo impulso para el concepto de ciudadano”

Como Confederación Obreras de Chile tenemos la convicción que la participación de la sociedad civil es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia. La cuenta sobre la participación ciudadana permite conocer los avances y los desafíos en materia de participación de los trabajadores.

Es así como los ciudadanos, a través de sus publicaciones -en el diario El Rancagüino-, ha sido un pilar fundamental para alcanzar con responsabilidad el abrirse a la opinión pública, más comprometida en el desarrollo integral y en el devenir de la ciudad, que muestra sed de contacto social. Hoy existe mayor empatía y hay un nuevo impulso para el concepto de ciudadano.

Rodrigo Zúñiga, presidente Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo.

“Los rancagüinos somos alegres, buenos para la talla y para el baile….”

Los Rancagüinos somos alegres, buenos para la talla y muy buenos para el baile (sobre todo para el “Latinos”). Nuestra responsabilidad también es una de nuestras grandes virtudes, sobre todo con nuestros compromisos adquiridos, virtud que hay que mantener en el tiempo. Desde siempre se les creía mucho a las personas, se demuestra en las historias que nos cuentan los antiguos personajes cuando contaban que hace años, los productos se les fiaba a las personas en los distintos locales de la época: los emporios.

Además, cree que es obvio que hemos cambiado con los años, sin embargo, nuestras virtudes aún se manifiestan en los rancagüinos nacidos y criados en esta gran comuna.

Pedro Riveros, gerente Letreros Riveros.

“Los rancagüinos no dejamos de ser provincianos y con un carácter minero”

Los rancagüinos no dejamos de ser provincianos y con un carácter minero. Ahora hemos asumido una tendencia cercana a los capitalinos, por ser la ciudad más importante de nuestra provincia.

Philippe Carrera, Muralista

“Rancagua y su gente siguen estando arraigada a sus costumbres y tradiciones ligadas a la vida campesina”

A pesar de estar en un auge hacia una ciudad más moderna, ésta y su gente siguen estando arraigada a sus costumbres y tradiciones ligadas a la vida campesina. Por lo tanto, creo que sin duda hubo cambios, pero la gente ha sabido adaptarse. Desde mi punto de vista como pintor de muros en el espacio público, he visto con el pasar de los años, la valorización y aceptación que han tomado las obras artísticas ejecutadas en la ciudad, teniendo como principal objetivo el embellecimiento de la ciudad.

Manuel Nayte, presidente Comercio Seguro A.G.

“El rancagüino es una persona amable pero desconfiado”

El rancagüino es una persona amable pero desconfiado, valora mucho sus tradiciones, amante de la mesa contundente, futbolero. A partir del estallido y la pandemia cambió un poco la cultura que dice relación con las venidas al centro o al casco histórico y empezó a retirarse a las 6 o 7 de la tarde, ya no frecuenta lugares de esparcimiento y ocio y la desconfianza se ha acrecentado. Vive, de alguna manera, con mucha incertidumbre en todo ámbito.

Ahora, hay que considerar que se está dando un fenómeno a nivel nacional en donde la queja, por distintas razones, se está haciendo cada día, verbalmente, más violenta y hemos ido perdiendo nuestra identidad que nos hacía ser una zona huasa, tranquila. Solo queda de eso, los vestigios de lo que fuimos orgullosamente tradicionalistas.

Patricio Henríquez, concejal de Rancagua.

“Nos hemos convertido en una ciudad más diversa, heterogénea, además de más inclusiva y tolerante”

Nuestra característica como rancagüino ha ido mutando a través de los años. Era sabido y se decía que esta ciudad estaba marcada por la gente que trabajaba en el mineral El Teniente. A lo largo de los años se ha ido atenuando y hoy ya no es tema. Nos hemos convertido en una ciudad más diversa, heterogénea, además de más inclusiva y tolerante. Este cambio ha sido provechoso y más allá de los problemas que tenemos en nuestra ciudad, me gustan estos cambios en la sociedad porque prefiero ver el vaso medio lleno.

La pandemia marcó un antes y un después en nuestra vida, con cambios sociales y emocionales, de todo tipo que aún permanecen. El tiempo dirá cuál ha sido el real impacto de todo esto y cómo los rancagüinos lo hemos sobrellevado.

Jorge Ibarra Espinoza, dirigente vecinal, social, deportivo y cultural.

“Somos una ciudad que aún mantiene un cierto aire de ingenuidad y aroma a pueblo, pero a la vez cada día sigue creciendo…”

Siempre se catalogó a Rancagua como una ciudad huasa, minera, muy

tranquila y muy aldeana. Somos una ciudad que aún mantiene un cierto aire de ingenuidad y aroma a pueblo, pero a la vez cada día sigue creciendo y convirtiéndose

en una urbe con mucha expansión. En una gigantesca mole de cemento y de aquel pueblo de caseríos ya casi nada queda. Rancagua desaparece frente a nuestros ojos.

Con la llegada de miles de migrantes se está produciendo un intercambio multicultural lo que en cierta medida la convertirá en una ciudad cosmopolita con costumbres y valores muy distintos a los que estábamos acostumbrados.

Nos caracterizamos por ser una ciudad dormitorio muy poco apegada a rescatar y conservar nuestra historia, no tenemos una identidad plenamente marcada que nos identifique, salvo el baile del latino y la torta de Pompadour. Un claro ejemplo de esto es que Rancagua no fue considerada en el royalty minero sin embargo toda la vida se le ha dicho ciudad minera.

Florindo Núñez Ramos, Contador-Estudio Contable y Tributario.

“Hemos cambiado mucho, se nota mucha agresividad en las calles, poca tolerancia y peor aún, se ha perdido el respeto por los demás”

Creo que los rancagüinos somos (o éramos) gente amable, muy respetuosa y solidaria. Con una idiosincrasia de gente sencilla, atenta y sensible, con aire de provincianos.

Creo además que lamentablemente, hemos cambiado mucho, se nota mucha agresividad en las calles, poca tolerancia y peor aún, se ha perdido el respeto por los demás, es cosa de ver algunos aspectos del tránsito, donde ya no se respetan las normas del tránsito, hasta los semáforos se transgreden a diario. Post pandemia, la situación tiende a empeorar y ni hablar del tema de seguridad ciudadana, donde la delincuencia actúa impunemente.

Laura Salinas, directora Escuela de Danzas Árabes Samaira.

“Somos personas que aman mucho sus raíces, cultura y costumbres”

Los rancagüinos somos personas que aman mucho sus raíces, cultura y costumbres, se nota mucho en las fiestas patrias donde se abren al folclore o la buena mesa. Creo además que no ha cambiado mucho, se mantienen las cosas por igual, pero han cambiado factores externos, no propio de los rancagüinos, como el social, el político y lo económico. Pero creo que seguimos siendo los mismos, talvez hoy tomamos más resguardos porque socialmente sí han cambiado las cosas, ya no se ve tanta seguridad como antes.

Fernando Miranda, empresario y representante de la Cámara de Turismo Rancagua.

“Si hablamos de Rancagua y sus habitantes sin duda somos únicos”

Si hablamos de Rancagua y sus habitantes sin duda somos únicos, así como su plaza que la cruzan dos calles en forma de cruz en perfecto emplazamiento. Su gente se reúne en ésta a disfrutar un café y hoy se desarrollan ferias y actividades culturales con muestras de artesanía, productos locales y tradiciones campesinas bajo la figura de Bernardo O´Higgins, el mismo donde cada año se conmemora su aniversario con un desfile cívico militar con colegios, instituciones sociales y bandas instrumentales que se visten de gala.

El auténtico rancagüino es orgulloso de su historia, de sus tradiciones campesinas, de su arquitectura colonial, de su equipo celeste, de su teatro, etc. Somos gente sencilla, cordiales con las visitas y a entregar información de calles al desorientado, solidarios al que sufre desastres naturales, nuestra prensa local nos mantienen informados de noticias y acontecimientos sociales.

En pandemia la ciudad sufrió transformaciones en sus calles delimitando zonas exclusivas para peatones, filas de espera, los restoranes sacaron sus mesas a la calle con sus terrazas. Hubo gran disposición para adaptarse a las exigentes normativas impuestas por la autoridad de salud, lo que destaca al rancagüino. Hoy Rancagua espera un centro limpio y aseado, libre del comercio ambulante. Muchos locales han cerrado sus puertas por sus bajas ventas y delincuencia.

Dr. Fernando Soto Pinto, ex director del Servicio de Salud O’Higgins, ex director del Hospital Regional Rancagua y médico broncopulmonar.

“Rancagua para bien y para mal ha tendido a mimetizarse con Santiago”

Llegué a la región en el año 1989 proveniente de Santiago y de inmediato me sorprendió el brusco cambio de una ciudad convulsionada como era ya la capital a una ciudad con características de pueblo como era Rancagua. Hoy al mirar hacia atrás, veo que se perdió la pasividad, la tranquilidad, el respeto por el peatón. Hoy nos parecemos cada día más a Santiago con tacos, bocinazos, enorme cantidad de autos que superaron la capacidad vial, instalación de todos los grandes centros comerciales, gran proliferación de restaurantes, cines, áreas de recreación, un crecimiento inmobiliario explosivo y un ritmo de vida vertiginoso del tipo santiaguino.

Para bien y para mal ha tendido a mimetizarse con Santiago. Probablemente el balance sea más bien negativo, sobre todo para los que llegamos a la región arrancando de la vorágine capitalina y buscando una mejor calidad de vida para nuestras familias y con toda la externalidad negativa del colapso vial, la instalación de una cultura de la impaciencia y de la inmediatez, la proliferación de nuevos delitos, considero sin embargo, que ha habido cosas buenas, sobre todo el desarrollo inmobiliario, la mejoría de la calidad de vida en general de las personas, la instalación de más centros de salud que brindan mejores posibilidades. Nuestra tarea es rescatar todo lo bueno que tenía este Rancagua pueblerino del pasado, con la necesaria incorporación de los adelantos propios de la modernidad sin perder sus características acogedoras.