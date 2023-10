Prisión preventiva para dos hombres por mantener droga, armas de fuego y municiones en su poder

El próximo sábado, a las 15 horas, comenzará el partido entre O’Higgins y Universidad Católica. Esta jornada será muy especial para uno de los máximos ídolos que tiene la escuadra celeste: Pedro Pablo Hernández.

El Tucu, que jugó su primer encuentro con los rancagüinos el 11 de agosto de 2013 en el empate 1-1 contra Audax Italiano -reemplazó a Fernando Gutiérrez en el minuto 72-, cumplirá este fin de semana los 100 partidos defendiendo la casaquilla del Capo.

Y mucha agua ha pasado bajo el puente. Hernández ostenta el haber marcado el gol más importante en la historia del club, aquel 10 de diciembre de 2013 en el estadio Nacional, tanto que le permitió a O’Higgins levantar su primer y único trofeo de la Primera División.

Luego, tras su ida a España -al Celta- y un fugaz paso por Independiente de Avellaneda, el tucumano regresó a Chile a cumplir con la palabra empeñada. El 27 de octubre de 2021 nuevamente jugó por el Capo, frente a Everton en el 1-0 de aquella jornada, ingresando en el minuto 81 en reemplazo de Ramón Fernández.

“Yo siempre dije que, si tenía que volver, después de mi carrera, al único club que volvería en Chile era O’Higgins. Y cuando se me dio la oportunidad no lo dudé”, recordó.

Si llega bien al fin de semana, podría actuar y sin duda que la hinchada le brindará el homenaje que se requiere.

¿SUS ÚLTIMOS PARTIDOS EN RANCAGUA?

En la conferencia de prensa de este miércoles, en la previa del partido frente la Universidad Católica, el volante dejó la puerta abierta a decir adiós al fútbol competitivo.

Teniendo claridad que su contrato vence en diciembre, la extensa carrera que lo ha tenido jugando cosas importantes y a veces alejado de su familia, como ser campeón de América con La Roja, podría ser el gatillante de cerrar esta etapa.

“Tengo contrato hasta diciembre, de ahí en más se hablará con la gente. Voy a cumplir una edad importante y creo que, para el bien del fútbol, hay que darle el lugar a los chicos que vienen desde abajo”, comentó.

Así mismo, el jugador recalcó que “si es que me tengo que ir, si es mi último año, lo trataré de disfrutar como el 2013”.

Es más, aclaró que “Como he hablado con mis compañeros y con la gente cercana quiero terminar este año en lo más alto posible. Me hubiese gustado estar en otra posición, estar peleando copas internacionales, pero bueno, en estos momentos me toca pelear la zona de abajo y hay que afrontar eso. Son tantos años, y pasar por este momento, no es lindo”, comentó.

Por eso, manifestó que “siento que no puedo bajar y darle la espalda a un club que me ha dado todo”.

Y Hernández ya piensa en el después del fútbol, pues se ha preparado. Es entrenador, realizó el curso en Argentina y claramente la idea es, a futuro, dirigir y allí volcar toda su experiencia.

LA OPCIÓN DE TITULARIDAD

“Ha sido una recuperación rápida, también las ganas de estar, que es motivador”, dijo el Tucu al momento de ser consultado sobre su posible participación en el encuentro.

La opción de ser titular está presente, pero obviamente que depende de Juan Manuel Azconzábal. “Estoy muy ilusionado sabiendo que tenemos una gran oportunidad en nuestra casa, y lo que más motivación me da es que es un rival directo y con tanta historia enfrentándolo”, agregó, apuntando también que “quiero estar, ser una opción para el equipo, sino esperaré. Me prepararé para llegar de la mejor manera para el partido”.

Finalmente, el capitán celeste, destacó que, “no podemos dejar pasar más punto en nuestra casa”. Es decir, irán por la victoria contra los Cruzados.