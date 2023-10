Rosario Dawson, la Jedi latina que conquista la galaxia

“Ya eres mayor, deberías estar pensando en retirarte y hacer papeles más apropiados para tu edad”, le decían algunos a Rosario Dawson (44), cuya extensa filmografía parecía haber tocado techo.

Ahora, Rosario Dawson se ha convertido en Ahsoka, una de las más famosas Jedi del universo “Star Wars”, en la serie de Disney+ a la que ella misma da nombre: “Cuando era pequeña y veía cómo era el mundo de ‘Star Wars’, siempre pensaba: ‘yo quiero estar ahí’. Ahora es una realidad… ¡y es genial!”, dice en entrevista con Glamour.

Pero, antes de que Rosario se convirtiera en toda una maestra de la fuerza, tuvo que recorrer un largo camino como actriz. Un camino al que, en verdad, llegó como en muchas historias, casi por casualidad. Una historia que sucedió hace no mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana.

CAPRICHOS DEL AZAR.

Rosario Dawson nació el 9 de mayo de 1979 en Nueva York, Estados Unidos. Su madre, Isabel Celeste, tiene ascendencia puertorriqueña, taína, cubana y africana, y tuvo a Rosario con Patrick C. Harris, al que la pequeña nunca conoció considerando a su padrastro, Greg Dawson, padre de su hermano Clay, como a su padre.

Su infancia fue difícil hasta el punto de que llegaron a vivir en un edificio abandonado. Curiosamente esto hizo que fuese descubierta a la edad de 14 años por el fotógrafo Larry Clark, cuando rodaban un anuncio en el bloque y Clark vio y escuchó su risa.

Este encuentro fortuito la llevó a su debut en la película “Kids” (1995), que abordaba temas controvertidos de la adolescencia, incluyendo la sexualidad y el VIH: “yo solo tuve cuatro días de rodaje”, dijo Dawson en una vieja entrevista al Daily Motion.

Sin embargo, su carrera como actriz acababa de empezar. A continuación, trabajó en “He Got Game” (1998). Y, desde ahí, fue obteniendo papeles cada vez más relevantes hasta cosechar toda una extensa filmografía.

Algunas de sus películas más destacadas incluyen “Josie and the Pussycats” (2001), “Men in Black II” (2002), “Alexander” (2004), “Sin City” (2005), “Death Proof” (2007), “Seven Pounds” (2008), “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief” (2010), “Top Five” (2014), “Zombieland: Double Tap” (2019), “The Water Man” (2020) o “Haunted Mansion” (2023).

Además, destaca la participación de Rosario Dawson en la serie de Marvel “Daredevil” (2015-2016) de Netflix, donde interpretó a Claire Temple, papel que ha repetido en series como “Jessica Jones” (2015), “Luke Cage»” (2016-2018), “Iron Fist” (2017) y “The Defenders” (2017).

Rosario Dawson en el papel de Ahsoka Tano en la serie de Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

TODA UNA JEDI.

En cuanto a su vida personal, Rosario se hizo madre adoptiva de una niña de 12 años en 2014: “tal vez no tuve el tiempo de quedarme embarazada, pero cuando mi hija me llama ‘mamá’ el mundo se detiene… Esa ha sido y es la mejor experiencia en mi vida” dijo en una entrevista con Glamour.

Y sobre el amor, su relación más sonada es la que mantuvo con el senador estadounidense Cory Booker de 2019 a 2022. Además, Dawson es abiertamente bisexual pero, en la actualidad, no se le conoce ninguna relación de pareja con ningún género.

Pero la razón por la que Rosario Dawson está ahora mismo en boca de todos es por el éxito de la serie de Disney+ “Ahsoka”, del universo “Star Wars”, que la actriz protagoniza dando vida a la jedi del mismo nombre.

Una interpretación que no ha dejado indiferente a los fans: “su gesticulación y lenguaje corporal hacen que estés viendo a la Ahsoka de la serie de animación ‘Star Wars: The Clone Wars’ (2018)”, dice a Efe Borja, un seguidor de la franquicia galáctica.

Este detalle es solo uno de los muchos que evidencian el trabajo que Rosario llevó a cabo para convertirse en la célebre togruta: “entrenábamos dos horas diarias, siete días a la semana… También cuando rodábamos”, dijo en una entrevista con Rotten Tomatoes.

A nivel personal, la actriz confesó a CulturaOcio la influencia que el personaje había tenido sobre ella: “me ha hecho involucrarme aún más con el activismo y las organizaciones con las que colaboro”.

Porque, tal y como explica Rosario a Glamour, al igual que los Jedi con la fuerza, las personas tenemos un poder en nuestras manos: “en nosotros está hacer del mundo un lugar mejor para vivir cada día, compartir con todos, ser muy felices y, sobre todo, vibrar muy alto”.

Rosario Dawson triunfa en el universo de Star Wars.EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Por Nora Cifuentes.

EFE / Reportajes,