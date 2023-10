Realizan campaña para prevenir el abuso sexual de niños y niñas

José Ortiz Sepúlveda

La Cueca Chilena y el Rodeo Chileno como que van de la mano. En las fiestas del deporte ecuestre Rodeo, al finalizar las corridas, los huasos de la collera ganadora deben bailar una Cueca con la Reina y Virreina. El Rodeo proviene de los antiguos arreos desde la época de la Colonia, en que los jinetes debían reunir el ganado durante las invernadas o veranadas, según fuere el caso. Apiñadas las reses, se apartaban para que cada uno de los respectivos dueños “marcaran” y “señalaran” a sus animales. Alrededor de esta faena ganadera tradicional, que se sigue realizando hoy día en muchos lugares de la zona central de Chile, no puede faltar el guitarreo con canciones y bailes populares de cada época. Estos rodeos finalizaban con una verdadera fiesta popular, con la cantora, acompañada de su guitarra, como personaje central (sin canto no hay baile). Asimismo, desde los inicios del Rodeo como deporte, mientras se realizan las corridas, se escucha el cantar de tonadas y canciones tradicionales, interpretadas en vivo por Cantoras. No está demás recordar que la gran folclorista Margot Loyola, en dúo junto a su hermana Estela, cantó en muchos Rodeos, en la década de los años 40 del siglo pasado.

Tanto la Cueca chilena como el Rodeo chileno son actividades tradicionales que, a mi parecer, no necesitan decretos ni leyes para ser consideradas “baile nacional” y “deporte nacional”, respectivamente, aunque ya tienen algunos reconocimientos[1]. Para nadie es un misterio que el deporte Rodeo, en nuestro país, convoca a centenares de miles de aficionados y seguidores, tanto en las corridas de los Rodeos federados como en los no federados. Es una fiel expresión de chilenidad y de gran arraigo en la cultura huasa. Después del fútbol, según las estadísticas, el Rodeo es el deporte más practicado en Chile, guste o no guste a algunos. Y se mantendrá así, mientras el pueblo lo reconozca y lo apoye.

Nuestra danza, denominada Cueca, llega a Chile proveniente desde el Perú con el nombre de Zamacueca. Acá se desarrolla de manera un poco diferente de la danza original peruana y rápidamente se populariza en nuestro país. Toma características regionales y en todo Chile el pueblo la asume y le da su acogida. Pasa a ser considerada “danza nacional” desde mediados del siglo XIX, porque el pueblo la adoptó en la práctica popular. Y así, desde esa época, es la reina de las danzas populares en Chile. Mientras el pueblo la baile y la mantenga, será danza nacional; no necesita decretos ni leyes para ello. ¿Qué va a suceder cuando la Cueca deje de ser considerada por el pueblo? Podemos apreciar, no con un dejo de asombro, cómo en nuestro país y en toda Latinoamérica, la Cumbia es la danza más bailada por el pueblo. Curiosamente, la hemos visto bailar en varios países latinoamericanos y, en todos, se baila “acuecada”, es decir, con desplazamientos y cambios de lado similares a la Cueca. Es muy probable que, en algunos años más, nuestra “danza nacional” deje de ser tal, y se baile solamente como “danza histórica”, así como vemos bailar la Sajuriana o la Refalosa en Conjuntos de Proyección Folclórica.

¿Necesitan, el Rodeo chileno o la Cueca chilena, una indicación especial en la nueva Constitución Política del Estado? Rotundamente, creo que no. El pueblo, a través de su aceptación y práctica natural, es quien les da ese carácter; no decretos ni leyes.

[1] Sobre el Rodeo Chileno: Por Oficio N°269, del 10 enero 1962, del Consejo Nacional de Deportes y el Comité Olímpico de Chile, se reconoció al rodeo como disciplina deportiva. Sobre la Cueca chilena: El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23, publicado en el Diario Oficial, promulgó la cueca como “baile nacional”.