Emprendimiento en la región: Desafíos y oportunidades

Patricio Olivares Valenzuela

Docente de la carrera de Ingeniería Comercial

Universidad de O’Higgins.

Desde hace algún tiempo, el emprendimiento ha cobrado cada vez más importancia y relevancia. No sólo lo vemos recurrentemente en los medios, sino que también en discursos, universidades y otras áreas. ¿Por qué?

Las razones que se podrían barajar son muchas, desde pensar que forma parte de una moda (hay quienes postulan esto), hasta considerar al emprendimiento como el motor de desarrollo que, en un país como el nuestro, se hace cada vez más relevante y permite el crecimiento real y no sólo de indicadores económicos que muchas veces son ajenos a gran parte de la población.

Comúnmente uno puedo escuchar sobre los “grandes empresarios” y los efectos para el “resto” que tienen sus decisiones en materias como el empleo. Resulta ser que casi el 99% de las empresas en Chile son micro, pequeñas y medianas, y generan más del 60% del empleo formal. Sin embargo, según datos del Servicio de Impuestos Internos, recopilados en la Operación Renta 2022, las grandes empresas representan el 1.3% del total, pero concentran el 87,1% de las ventas a nivel país.

Por otra parte, según indica la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, de enero a noviembre de 2022, sólo el 1.6% de las PYMES exporta a otros mercados, mientras en términos de valores de exportación, el 98.2% corresponde a empresas grandes.

Esto implica que por una parte son las PYMES las que generan gran parte del empleo en nuestro país, pero concentran muy pocas ventas del total.

En este escenario, es que los desafíos son múltiples, ¿cómo generar más y mejores emprendimientos?, ¿cómo lograr que se desarrollen y crezcan? Estas preguntas no son nuevas y las respuestas muchas. No obstante, la experiencia de otros, nos pueden ser de utilidad. La generación de ecosistemas de emprendimiento, en donde participen distintos agentes de la sociedad (en un esquema simple, el Estado, universidades, emprendedores, inversionistas), generando instancias de aprendizaje, fomento, innovación y crecimiento colaborativo, trabajando en conjunto para crear ambientes propicios para el desarrollo de estos emprendimientos, pareciera ser una buena opción. La generación de redes de apoyo para el emprendimiento, no sólo genera intercambio de ideas, sino que también de posibles proyectos, opciones de financiamiento y vínculos.

En nuestra región, existen algunas iniciativas por parte de distintos actores. Nuestro principal desafío es poder juntarnos, conversar y generar una plataforma común que evite diluir los esfuerzos que de forma individual se realizan. A diferencia de otros mercados, en temas de emprendimiento, la colaboración entrega herramientas para competir y nuestra querida Región de O’Higgins tiene un tremendo potencial para desarrollar esas ideas de negocios, agregando valor y crecimiento, transformándolos en productos y servicios para comercializar no sólo en Chile, sino también en el resto del mundo.