Senador Juan Luis Castro: Reitera que no se aprobará el presupuesto de salud mientras persistan funcionarios despedidos.

En 2016 escribíamos en estas mismas páginas que “las tardías lluvias que por estos días han caído en nuestra región a lo que se suma altas temperaturas para el verano hacen suponer que será una complicada temporada de incendios forestales”, lamentablemente nuestra predicción resultó ser cierta con los más desbastadores incendios de los que se tenga memoria, y al parecer este año las condiciones se repetirán. Eso sí con la lección aprendida, los planes cambiaron y el verano de este año pese a la ocurrencia de una mayor cantidad de incendios forestales, fueron muchas menos las hectáreas consumidas.

Nuestra región tiene una topografía compleja. Los lugares donde hay mayor ocurrencia de incendios forestales, son el cordón montañoso de Alto Cantillana –Rancagua, Coltauco, Doñihue, Peumo y Las Cabras-, la costa en la Provincia de Cardenal Caro, y el suroeste de la región, en la comuna de Pichilemu.

En Chile el 99% de los incendios forestales son producidos por acción del hombre y nuestra zona no está ausente de esa realidad, una demostración de esto es que tras el terremoto pese a las altas temperaturas prácticamente no hubo emergencias, claramente las personas estaban preocupadas de las consecuencias del movimiento telúrico. Incluso se ha sabido de casos de menores que por el afán de tener “las mejores fotos” de fuego en la web han causado siniestros.

En ese sentido la poca conciencia del daño, el desconocimiento, la desidia, el descuido y la baja penalidad que tiene este delito conspiran para que sean varios los incendios cada año, donde no sólo Conaf debe gastar gran parte de sus recursos en el combate del fuego, sino que muchas veces Bomberos debe incurrir en enormes gastos de sus siempre escuálidas arcas para combatir las llamas cuando esta amenaza casas. Pese al gran trabajo desplegado por la institución voluntaria y no han parado de capacitarse y recibiendo material de trabajo, no deja de ser cierto que la especialización de nuestros voluntarios de bomberos son los incendios estructurales.

Por esta y muchas otras razones no se entiende que se disminuya en 11 mil millones el presupuesto de bomberos para el próximo año.

Esperemos que esta nueva temporada sea solo eso, una nueva temporada de incendios y por un trabajo bien hecho los incendios forestales pasen desapercibidos.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director