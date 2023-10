Colectivos urbanos aumentaron pasaje en Rancagua

Por: Alfredo Bravo.

Más de un año transcurrió para que las líneas de colectivos urbanos de Rancagua ajustaran las tarifas del pasaje, que desde principios de junio de 2022 se mantenían en 800 pesos, y que a partir de septiembre sufrió un incremento de 100 pesos, para establecerse, solo en colectivos urbanos, en 900 pesos.

Aunque los aumentos de pasajes en colectivos y taxis urbanos, no es responsabilidad del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, éstos funcionan bajo el Decreto Supremo 212 de esta cartera ministerial, por lo que deben notificar con 30 días de anticipación a este organismo, cualquier modificación en los costos del pasaje.

Muchos usuarios del transporte público consideran que el incremento del pasaje atenta contra el presupuesto familiar, sobre todo los que residen a las afuera de nuestra urbe, pero, los conductores, alegan que 100 pesos es insuficiente, ya que deben enfrentar diariamente con la inflación que se vive en el país y los costos del combustible, repuestos y gastos de mantenimiento de sus unidades.

Contrario a este nuevo precio del pasaje en colectivos urbanos, en las rutas de unidades de micros, el costo del pasaje no ha experimentado alza, ya que éstas corresponden al transporte regulado, ya que por estar bajo operación y recibir subsidio, son supervisadas por el Ministerio de Transporte y telecomunicaciones.

INCREMENTO NO COMPETE AL MTT

La seremi de Transporte en la región de O’Higgins, Flavia González aclaró, que existe el servicio de transporte regulado y no regulado, siendo el primero, lo referente a las micros, que son el transporte público mayor, que están bajo operación y reciben subsidio, con tarifa congelada desde el año 2019, post estallido social.

Con respecto al transporte público menor, la seremi del MTT, refiere que “estas afectan no solo a los taxis colectivos en la ciudad de Rancagua, sino en toda la región, que son el transporte público menor y mayor no regulado”, por no tener subsidio y no estar bajo un sistema de operación.

Anuncios

También indicó González que los representantes de las líneas deben presentar a la Seremía con 30 días de anticipación, la solicitud de aumento del pasaje e informar a los usuarios de esta alza, en lugares visibles de los vehículos.

La mayoría de los encuestados en diversos puntos de la ciudad, manifestaron su desaprobación a esta medida, ya que esto atenta contra el bolsillo de los usuarios del transporte público, mientras que la minoría justificaba el aumento, ya que el incremento de 100 pesos, es muy poco para todos los gastos que acarrea el mantenimiento de un vehículo y sobre todo a aquellas rutas que son más distantes.

OPINIÓN DE USUARIOS

Ángela Ramírez: el dinero no le alcanza

Una de las usuarias consultadas fue Ángela Ramírez, quien dijo que el aumento del pasaje le afecta y estar cesante y que por circunstancias de la vida el dinero no le alcanza y que el aumento del pasaje le afectado, porque con 200 pesos más, le alcanza para comprar 6 panes.

Juana Córdova: Deben aumentarlo a mil pesos

En plena Alameda, la señora Juana Córdova, considera que el aumento le parece bien, aunque a su parecer es muy poco y debería llevarse a mil pesos, “porque 100 pesos de vuelto no es nada”.

Dijo, además, que cuando sale de su casa para ir al mercado, paga mil pesos, porque ve largo el trayecto desde San Joaquín hasta el mercado.