Por la fecha 3 se enfrentarán Chile y Perú

Las razones por las que un auto a combustión necesita mantenimiento son varias. En primer lugar, los motores de combustión interna son más complejos e integran innumerables piezas móviles y meticulosos detalles necesarios para mantenerlo funcionando de la forma más eficiente posible, y de acuerdo con normas de emisiones más estrictas.

La mayoría de las piezas móviles están sometidas a desgaste y, por tanto, necesitan constante lubricación y, debido al calor que generan, muchas de ellas necesitan refrigeración. Y al mismo tiempo, el refrigerante y el aceite del motor deben sustituirse con el tiempo para asegurar su adecuado funcionamiento. Esto también se aplica a los sistemas de filtrado de aceites y combustibles, debido al desgaste y al envejecimiento, donde también hay piezas que pueden averiarse con el tiempo y deben sustituirse por precaución.

Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un auto eléctrico en términos de mantenimiento? MG Motor entrega cuatro beneficios que posicionan a los autos eléctricos como una alternativa más eficiente en cuanto a mantenciones y cuidados.

Primero, un EV(auto eléctrico) impulsado por un motor eléctrico no tiene tantos componentes de desgaste. La tecnología de los motores eléctricos modernos es menos complicada que los de combustión ya que, por ejemplo, un auto eléctrico no tiene caja de cambios y como resultado, hay menos piezas que giran y se desgastan. Así, un auto eléctrico no tiene líquidos ni determinados filtros que deban sustituirse con el tiempo.

Además de lo anterior, los frenos de un EV también se desgastan menos en comparación a un vehículo a combustión, porque utilizan el frenado regenerativo. Esto significa que en cuanto levantas el pie del acelerador, el motor eléctrico funciona directamente como un generador utilizando la energía cinética liberada durante el rodaje y comienza inmediatamente a cargar la batería. Dependiendo del modo de regeneración seleccionado, esto produce un efecto de frenado que hace que el auto reduzca la velocidad más rápido de lo habitual. De esta manera, en el tránsito de la ciudad no llega a ser necesario pisar el pedal del freno con tanta frecuencia y, tanto las pastillas como los discos de freno, se desgastan con menos rapidez.

MENOS GASTOS

Un auto eléctrico requiere menos mantenimiento que uno normal, pero eso no significa que no necesite. Las actualizaciones de software son importantes, ya que la mayoría de las funciones son eléctricas y están controladas por estos sistemas. Además, durante el mantenimiento regular hay que comprobar todo tipo de componentes y sistemas, y se necesita personal especializado para el avanzado sistema de alta tensión y cumplir los estrictos requisitos de seguridad.

En cualquier caso, el mantenimiento de un EV sigue siendo más económico. En vehículos eléctricos MG, el valor sugerido de la primera mantención no supera los $90 mil, mientras que la segunda mantención está por debajo de los $150 mil. El intervalo de mantenimiento de un MG eléctrico está fijado en 24 mil kilómetros o 1 año, a diferencia de un vehículo a combustión que requiere su mantención cada 10 mil kilómetros o 12 meses, lo que representa una mayor eficiencia y ahorro en cuanto a mantenciones, representando un 60% menos en cada pago.

Así, conocer las ventajas y cuidados que requieren los autos eléctricos toma cada vez más relevancia, considerando que para 2035 el 100% de los vehículos nuevos a comercializarse en nuestro país deberán tener este tipo de motorización. (Fuente: MG Motors)