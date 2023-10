Fueron fiscalizados y mantenían en su poder motocicleta robada

Fotos: Marco Lara.

Ingresar a la Educación Superior es un paso importante para muchos y una decisión no muy fácil de tomar, especialmente a la hora de escoger una institución. En el IP y CFT Santo Tomás Sede Rancagua bien lo saben y es por eso que ya abrieron su proceso de matrícula de alumnos y alumnas nuevos para el año 2024 con una gran afluencia de público e interesados desde el primer día.

Para su rector, Manuel Olmos, este año el desafío ha sido emocionante. “Las personas comenzaron a llegar a las 7 de la tarde del día anterior. Esto nos compromete mucho debido a la confianza que están depositando en nosotros”. Señaló además que la preferencia se debe a que son una institución de prestigio, que son acreditadas y entregan la gratuidad. “Muchos de ellos son primera generación en su familia en poder entrar, otros llegan acá por la buena experiencia conocida de otros y nos prefieren”, agregó.

Quien llegó de madrugada a la sede para asegurar un cupo en la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena fue el joven José Ortega Núñez (18). “El año pasado llegué tarde y quedé sin matrícula para esta carrera. Este año estuve a full estudiando para no perder el año y estuve atento a que comenzaran las matrículas y llegamos a las 4 de la mañana. Además, tengo un amigo chef, mi mentor que es profesor acá entonces quiero seguir sus pasos. Él me dice que aquí es muy acogedor y que el título tiene muy bien campo laboral”. Antes del mediodía abandonó la sede con la misión cumplida junto a su madre Mily Núñez.

Algo similar sucedió con Anahís Acevedo Núñez (18) oriunda de Doñihue y ya matriculada en la carrera de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria, nos cuenta que el año pasado egresó del Liceo Claudio Arrau pero quedó en lista de espera para esta carrera. “Ahora alcancé cupo, me informé antes y llegué a las 5 de la mañana. Amo los animales, es mi pasión y por eso esperé. Elegí Santo Tomás porque no quería irme fuera de la región y acá es la única institución que la imparte”, señaló la joven, desde ahora “tomasina”.

Por su parte, Damaris Pastene(19) de Bucalemu, es la nueva alumna de la carrera Servicio Social del Instituto Profesional Santo Tomás. “Estudiaba otra carrera en Rancagua, en otra institución y ninguna me gustó. Elegí Servicio Social porque me gusta empatizar con la gente y ayudar a la sociedad me llama la atención. Desde siempre escuché que esta institución es muy buena y sin pensarlo mucho vine y ahora me gusta porque además tengo gratuidad”, nos contó. “Es una institución que otorga valores así es que no duden en venir porque se dicen cosas muy bonitas de este lugar, además los de admisión te atienden muy bien”.