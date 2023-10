Con alegría y fe se realizó Procesión de la Virgen del Carmen en Graneros

Un tercio de las 4.398 Becas de Educación Superior que Codelco entregó este 2023 a trabajadores (as) de empresas colaboradoras, y que están establecidas en el Acuerdo Marco, fueron asignadas a personas que se desempeñan en la División El Teniente y la Cartera de Proyectos Teniente, con un total de 1.497 beneficiados.

Este apoyo económico, que alcanza los $959.840 pesos brutos, y que fue entregado a fines de septiembre recién pasado, pudo ser obtenido por estudiantes que sean hijos (as), cónyuges o convivientes de trabajadores (as) contratistas, subcontratistas y/o los propios trabajadores (as).

Germán Sandoval, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de El Teniente, destacó, que “la oportunidad presente en el Acuerdo Marco para las personas de empresas colaboradoras es, sin duda, una gran oportunidad y nos llena de alegría que una gran parte de las becas fueran asignadas a quienes día a día están en la División”.

“Invertir en las personas es una oportunidad y una manera de hacer una mejor empresa. Nuestros trabajadores(as) contratistas son importantes en el desarrollo de nuestras metas y propósitos”, agregó.

Codelco entrega este beneficio desde 2007 y en los últimos seis años, 6.995 de estas becas han sido obtenidas por trabajadores/as contratistas de El Teniente y sus familias.

“Un incentivo para forjar el futuro”

Irene Villarroel trabaja como garzona en Aramark y valora el apoyo para la educación de su hija. «El que ella fuera beneficiada con la beca significó una gran alegría, ya que es un incentivo en esta etapa en que comienza su carrera y para que pueda forjar su futuro. Obvio para mí como mamá es un incentivo para seguir adelante. Agradezco el aporte que nos brinda Codelco porque nos ayuda a cumplir el sueño de ver a mi hija ser una excelente profesional».

Rocío Meza Villarroel, hija de Irene y estudiante de sicología en la Universidad de O’Higgins, agrega que “estoy contenta de contar con este beneficio para seguir estudiando y de cierta forma ayudar a mis padres, que son quienes se esfuerzan para pagar mis estudios”.

El operador de MacLean Juan Farías, se llena de orgullo para destacar el aporte a la educación de su hija de la beca entregada por Codelco. “Es genial porque es un gran apoyo para el bolsillo de la familia. Nos ayuda muchísimo para costear el pago de la carrera y sus viajes. Es una bendición y estamos muy agradecidos del apoyo de Codelco”.

Anuncios

Su hija, Sofía Farías Pinto, estudiante de técnico en enfermería en el DUOC de San Bernardo, agradeció el aporte y aseguró que “las becas de educación son una excelente iniciativa de Codelco porque entrega recursos con el que no contamos y que, en mi caso, me ha ayudado mucho”.

Para el inspector de calidad de obra de Gardilcic, Juan Carlos Rocha, el beneficio entregado por Codelco es un ejemplo. «Mi esposa obtuvo la beca y es excelente que se ayude a una mujer que ya es madre de hijos mayores a cumplir el sueño de estudiar una carrera de educación superior”.

Su esposa Ruth Valdebenito y estudiante de administración, recibió la noticia con “felicidad. Es un orgullo ser considerada con este beneficio y me servirá para pagar matrícula y mensualidad. En mi familia me abrazaron, estaban felices y me dijeron: es tu esfuerzo mamá, qué bien que la empresa donde trabaja nuestro papá haya tenido esa posibilidad”.