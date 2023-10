Hombre de 26 años muere tras recibir cuatro impactos de bala 

Gracias al Proyecto financiado con Fondos del FNDR 8% Comunitario del Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins y su Consejo Regional: “Esgrima, desafiando los límites: en busca de la cima del alto rendimiento deportivo”, dos deportistas de elite del Club de Esgrima O’Higgins, pudieron viajar y presentarse en los torneos Trick or Retreat en New Jersey y The Sledgehammer en Pennsylvania.

Nos comentaron los deportistas que esta competencia preparatoria para el sudamericano de esgrima, a la cual postulamos mediante el fndr 8%, les reportó grandes triunfos tales como: Bruno Moll de 20 años categoría adultos obtuvo dos terceros lugares en Pennsylvania durante el mes de agosto y a su vez José Díaz de 18 años categoría juvenil, obtuvo un tercer lugar en New Jersey y un segundo lugar en Pennsylvania.

Además, tuvieron una excelente participación en el sudamericano de esgrima que se realizó en Paraguay durante el mes de septiembre.