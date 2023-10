HORÓSCOPO DEL VIERNES 13 DE OCTUBRE.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Se ampliará tu círculo de amistades y puede entrar un nuevo amor en tu vida. Aunque al principio no sabrás sus intenciones, puede ser una de las relaciones más inolvidables que hayas tenido. Te preocuparás más por tu aspecto.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Paz y tranquilidad. Esa va a ser la tónica de tu estar general en el día de hoy. Nada va a alterar tus planes, tal vez demasiado básicos para tantas horas de asueto, de forma que finalmente podrías apuntarte a cualquier propuesta que dé un poco de actividad.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Encontrarás mucha afinidad con tu pareja y te lanzarás a la búsqueda de experiencias en común. Si estás solo, las actividades relacionadas con la solidaridad hacia los más necesitados pueden darte a conocer personas muy interesantes.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te convendrá hoy mostrar gran interés en tu trabajo, aunque en el fondo sólo lo veas como un mero medio de ganar dinero; pero si no quieres salir perjudicado ante cambios inminentes, deberás implicarte un poco más.

LEO (23 julio-22 agosto).

Puedes recibir una invitación de alguien con quien hace mucho tiempo que no hablas ni tienes contacto. No pierdas ni un minuto si no estás interesado, aunque la curiosidad te carcoma por dentro. Realiza alguna actividad que te relaje.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buen momento para darle a la mollera. Escribir, leer y echarte en la cama para pensar puede ser lo más productivo que hagas en el día. Una vez descansado, las zonas confusas de tu cerebro comenzarán a aclararse y enfocarás tus retos de otra manera.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Mantendrás una excelente relación con tu pareja y tus hijos en el día de hoy, que se verá muy favorecida por la llegada de algún familiar o un amigo esperado desde hace tiempo y con el que te sentirás muy feliz.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No es momento de riesgos financieros, desconfía de quien te proponga un negocio de fácil manejo y mejores resultados. No hay que fiarse del primer impulso, sobre todo cuando te puedes jugar tu estabilidad económica.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás una prueba de amor de tu pareja, tal vez en los últimos días las tensiones y los malentendidos os hayan alejado de la buena conexión que soléis mantener, pero hoy todo volverá a la normalidad y podréis hablar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu actividad profesional se verá favorecida por el apoyo incondicional de tus superiores y colegas. Aprovecha esta situación para promocionarte y ganarte el respeto y el prestigio de todos, pero sin demasiados alardes, porque puedes desatar la envidia a tu alrededor.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Las relaciones sentimentales se verán influidas por intereses económicos que os conciernen a los dos pero que parece ser que importan a uno más que a otro. Las novedades en el entorno familiar van a estimular movimientos en el mismo que pueden tener consecuencias en el futuro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Si no tienes pareja, se te abren hoy buenas expectativas en el terreno sentimental; es probable que conectes de forma inmediata con personas nuevas en tu entorno diario más próximo. Tendrás que hacer más moldeables tus opiniones sobre ciertas actitudes.