El Teniente trabaja en el reciclaje y valorización de más de 6 mil toneladas de neumáticos olvidados

En un esfuerzo por abrazar la economía circular y cumplir con las regulaciones de la ley N°20.920 de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP), Codelco División El Teniente inició un innovador proyecto de valorización de neumáticos fuera de uso (NFU).

En asociación con la empresa especializada en gestión de residuos, Arrigoni Ambiental, la minera ha establecido una planta en San Francisco de Mostazal, donde se transforman 6.400 toneladas de NFU en valiosas materias primas. Este enfoque no solo cumple con las normativas legales, también marca un hito en la adopción de prácticas industriales sostenibles.

Germán Sandoval, Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco División El Teniente, expresó “Nos tenemos que hacer cargo del futuro de nuestro cobre como un material clave para el futuro de la humanidad, y por eso tiene que ser un cobre que se produzca con estándares medioambientales de excelencia. El Teniente busca generar triple valor económico, social y ambiental y con esta gestión somos más eficientes en el uso de los recursos y generamos un impacto ambiental positivo”.

EL PROCESO

Bajo este ambicioso plan, que está planificado para un período de 5 años, los neumáticos fuera de uso son transportados desde el Centro de Manejo y Residuos del sector Caletones de la División a las instalaciones de Arrigoni Ambiental, donde los someten a un proceso de pirólisis. Este método de degradación térmica en ausencia de oxígeno no solo elimina los residuos de manera ecológica, sino que también produce productos valiosos.

El resultado de este proceso innovador incluye acero reciclado, carbón black y AANFU Oil, un biocombustible que sirve como una alternativa sostenible al diésel. Estos productos no solo tienen aplicaciones industriales inmediatas, sino que también contribuyen significativamente a la reducción de la huella de carbono comentó el Gerente General de la empresa, Gianfranco Arrigoni.

Este enfoque proactivo hacia la gestión de residuos no solo demuestra el compromiso de Codelco División El Teniente con la sostenibilidad, sino que también establece un precedente para la industria en su conjunto. Al adoptar prácticas de economía circular, la minera no solo cumple con las regulaciones, sino que también lidera el camino hacia un futuro industrial más sostenible y responsable. Este proyecto no solo representa un paso hacia adelante en la gestión de residuos, sino que también encarna el espíritu innovador y progresista que define a Codelco División El Teniente en su búsqueda por un futuro más verde y sostenible.

Erick San Martín, jefe de la unidad de Economía Circular de El Teniente, explicó que “este biodiesel tiene una huella de carbono 3 veces menor a un combustible fósil, dado que el neumático está compuesto en gran porcentaje de caucho natural. El próximo paso es aprovechar el eco-diésel que se genera en nuestros procesos productivos, como la recuperación de molibdeno”.

Por su parte, el gerente de Operaciones de El Teniente, Claudio Sougarret, destacó que “es una gran noticia que podamos darle un nuevo uso a los neumáticos utilizados en nuestras operaciones, especialmente en el Rajo y de la mina subterránea. Vamos a trabajar para utilizar en nuestros procesos los productos resultantes de esta valorización de neumáticos y logra así una efectiva economía circular”.

Mientras que la Seremi de Medio Ambiente de O’Higgins, Giovanna Amaya, indicó que “nos parece sumamente positivo que Codelco comience a valorizar este residuo prioritario de la Ley REP. Tenemos la urgencia de cambiar la forma en que producimos y consumimos. En ese sentido, las empresas deben dejar atrás la lógica lineal por la de una de economía circular, en la que los materiales se utilicen de la forma más eficiente posible y en la que los procesos productivos no degraden, sino que regeneren nuestros ecosistemas. Las metas de la Ley nos permitirán evitar que esta enorme cantidad de neumáticos en desuso terminen en ríos, quebradas o vertederos ilegales, afectando el entorno de las personas”.

LEY DE RECICLAJE Y RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR

Las metas REP de neumáticos comenzaron a regir el 20 de enero del 2023, desde esa fecha, todos los productores -que, según la Ley, incluye a todos los importadores de neumáticos, tanto de reposición como en autos nuevos- deben estar adheridos a un sistema de gestión para dar cumplimiento a las metas y las obligaciones asociadas.

Dentro de las principales obligaciones se encuentra el cumplimiento de las metas de recolección y valorización, tanto nacional como regional, y la entrega de información respecto al estado de adhesión a un sistema de gestión en la declaración de importación ante el Sistema Nacional de Aduanas. Ambas obligaciones entraron en vigencia 24 meses desde la publicación; es decir, el 20 de enero del 2023.