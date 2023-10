Aquí tengo buenos compañeros, trabajamos en equipo y nos cuidamos entre todos”

Christian Molina, jefe de Mantenimiento Unidad Recursos Hídricos y Relaves.

Buscando una mejor calidad de vida, Christian Molina decidió un día postular a Codelco. “Trabajé muchos años en turnos de noche y dije ya es suficiente. Mi fuerte son las telecomunicaciones, la instrumentación, el área eléctrica y había trabajado en empresas de distintos ámbitos”, cuenta el ingeniero eléctrico.

“Estuve más de 10 años en una empresa para el Metro de Santiago, en sistemas de señalización y pilotaje automático. Hasta que en 2010 ingresé a Codelco, a la parte de telecomunicaciones en El Teniente. Estaba a cargo de todos los sistemas de radiocomunicaciones, operación y mantención de equipos y comunicaciones dentro de la mina”, señala Molina.

¿Y hoy a qué te dedicas?

Soy jefe de Mantenimiento en la Unidad de Recursos Hídricos y Relaves, de la Gerencia de Tranques y Relaves. Soy responsable del sistema SCADA, que es la plataforma que da soporte a la operación, para que las personas puedan telecomandar válvulas, revisar niveles de flujo, de relave, de agua, pozos, comunicaciones, que está muy enlazado con la instrumentación. Prácticamente este sistema son los ojos del operador, están las cámaras del proceso.

Nuestra función es mantener estos sistemas activos, operando y en línea. Estamos constantemente revisando este sistema de monitoreo y control. Está instrumentado todo prácticamente, para ver los niveles de relaves, pH, agua, distintos componentes, flujos, puertas, piscinas, acelerógrafos, sismógrafos, piezómetros. Entonces son muchas cosas a las que hay que estar atentos.

¿Y cómo hacen ese monitoreo?

Hay dos salas de monitoreo, tanto cámaras como sistemas de instrumentación. Somos cinco personas en el grupo. Andamos en dos camionetas y nos dividimos. Vamos a revisar los distintos puntos dependiendo de dónde esté el problema, vamos a los puntos medios para ver si están llegando los sistemas, si hay problemas de energía y ahí empezamos a avanzar hacia los costados.

Generalmente el sistema SCADA nos avisa dónde fue el primer impacto de una falla, entonces ya nos hacemos una idea de qué pudo haber sido hasta que lo descubrimos en terreno.

Anuncios

Eso en caso de incidentes, porque también tenemos un plan de mantenimiento, al que llamamos matriz, donde todos los días avanzamos en limpieza y revisión de sensores, calibración, revisión y limpieza de cámaras, paneles solares, revisión de baterías. Si se detecta un problema mayor, se produce un plan de quiebre para su reparación.

Hay que considerar que son lugares lejanos, en cerros, quebradas, zonas mineras con tránsito de camiones, con horarios específicos, entonces debemos tener mucho cuidado y cumplir los procedimientos que se exigen, andar con la radio, elementos de protección personal y estar siempre con una visión en 360°.

¿Por qué decidiste postular a un trabajo en El Teniente?

En mi trabajo anterior entraba a las 10 de la noche y llegaba de día a la casa, a dormir. Entonces casi ni veía a mi familia. Cuando les dije que me venía para trabajar para Rancagua, me apoyaron y aquí he hecho carrera, me ha ido bien, tengo buenos compañeros, hay trabajo en equipo, los colegas son bastante solidarios y nos cuidamos entre todos.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Me motiva mucho el hecho de que con este trabajo se pueda dar un apoyo al país, que se puede invertir en colegios, en salud. Es muy relevante lo que hace Codelco, son muchos los excedentes y eso me pone orgulloso.

Y también ese esfuerzo que hacemos, que me levanto a las 4:30 de la mañana para venir a trabajar, me hace disfrutar más a mi familia, darme cuenta de lo que tengo y ese apoyo que me dan, el respaldo que tenemos detrás.

Me gusta este trabajo, es entretenido, todos los días son dinámicos, y creo que Codelco es una buena escuela para desarrollarse y crecer.