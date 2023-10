CGE obtiene por segundo año consecutivo la Certificación Great Place to Work®

Si bien el conductor de SAMU O’Higgins, Carlos Moreno ya ha tenido un rol destacado como juez en distintos torneos de natación de Chile y Sudamérica, esta vez en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 ha sido nombrado como referí (árbitro) para la cuarta jornada de la competencia de natación.

“Todos somos jueces de natación -explica- pero en las competencias se necesitan árbitros que están a cargo de todos los jueces que hay en una jornada y de todos los aspectos propios de ese día. Esto es un reconocimiento a lo que uno va haciendo en el tiempo y en un símil con el fútbol es como pasar a ser un árbitro FIFA, pero en la natación y esto significa que ya podría participar en mundiales o juegos olímpicos”.

Por este motivo, si bien el ingreso de los jueces para los Juegos Panamericanos es el día 19, en que se hace entrega de las credenciales y los uniformes, entre otros aspectos, Carlos Moreno se integró este lunes a la gesta deportiva, para hacer revisión de los recintos y preparar todo para que la actividad deportiva se realice sin problemas.

“Hay que preocuparse de todo el proceso de la jornada, la salida, la largada de la competencia, ya que tenemos clasificatorias por la mañana y finales por la tarde, y aunque los árbitros normalmente son extranjeros, este año tuve la suerte que me nombraran y junto a una colega de Santiago que estará como largador, estaremos a cargo del cuarto día de competencia”.

Carlos Moreno añadió que siempre ha contado con la disposición de la jefatura “entregando las facilidades para poder participar, porque en muchos trabajos terminas siendo un estorbo más que otra cosa y es positivo que la jefatura te apoye porque junto con hacer lo que me gusta, permite que las personas comprendan que detrás del funcionario público hay mucho más y que realizamos cosas que requieren tiempo y sacrificio, principalmente de la familia que en mi caso me presta todo el apoyo, ya que mis responsabilidades en la casa recaen en ellos cuando no estoy”.