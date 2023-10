Gobierno regional transfirió recursos para recuperar casco histórico de Rancagua

Verónica integrante “Promesas Chile VI región”, fue a competir en Panamericano Infantil, en Montevideo Uruguay mes de Agosto, donde obtuvo el 6to lugar entre 22 competidoras del continente latinoamericano, donde dejo en el camino a esgrimista Venezolanas y Americanas, en su 1ra. Incursión internacional, luego de tener práctica de 1 año y medio, ha logrado posicionarse del 1er. lugar de la categoría nacional sub- 13 años. Verónica Riera, ha sido nuevamente nominada a la selección nacional, la que competirá desde el 7 al 12 de noviembre en Lima Perú.

La talentosa niña, del colegio Niño Jesús de Praga, a costa de esfuerzos y mucho sacrificio ha logrado en tan poco tiempo desarrollar un gran potencial esgrimistico. Prueba de su esfuerzo en la categoría superior precadetes se encuentra en 3er. lugar.

Esta alumna del club O’Higgins se encuentra dirigida técnicamente por Angel Grandón Gómez, de “Promesas Chile VI región”, y, Miguel Angel Grandón Fica, técnico del club O’Higgins. En el gimnasio “Hermógenes Lizana, dependiente de IND. VI región. Donde trabajan los futuros talentos de la esgrima Nacional.

Verónica, nos manifestó al respecto de sus nominaciones a la selección nacional.

Desde que me inicie en el mes de abril del 2022, me propuse al comenzar este bello deporte, no ser una espectadora en este deporte, sino ser en algún momento de las 1ras. Ello me ha costado mucho llanto, por lo duro de los entrenamientos, por la rigurosidad con que trabaja en especial mi maestro Angel Grandón G., es muy duro en su trabajo diario, pero creo que ha sido de gran ayuda a mi desarrollo de la esgrima, hacerla visible y que sirva a chile; ahora como seleccionada nacional, voy al sudamericano a Perú, mi gran sueño es entregar a Chile una medalla, lo sueño y espero que se haga realidad, ya en el panamericano estuve a punto de la medalla, me falto es cierto la experiencia. Habían niñas de muchos países entre los que acuerdo; Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, EE.UU, me faltan algunos. Ahora a mostrar mis progresos en Perú. Nos señaló con mucha seguridad Verónica.

El club de esgrima O`Higgins agradece, al Concejo y Gobernador Regional, al aprobar un proyecto para ambas competiciones Internacionales (Uruguay y Perú). Muy especialmente al profesionalismo del personal del 8% de la gobernación. Cabe destacar que esta categoría no es financiada por la federación, por lo que se debe buscar recursos para los esgrimistas infantiles, para ello se encuentra disponible el 8% de alto rendimiento, al cual se puede postular. De esa forma el gobierno como política de estado mantiene este recurso, ya que las categorías infantiles, se inicia el alto rendimiento, según la visión de nuestro club de esgrima.