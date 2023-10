“Yayo” Silva nuevamente cumplió con el objetivo que le encomendaron

Cuando se cumplen ya 4 años de las manifestaciones del llamado “estallido social” y cuando sus repercusiones aun se sienten pero al mismo tiempo con mayor distancia y critica se observan esos ya lejanos días cabe preguntarse el porqué de este masivo movimiento, que al menos en sus masivas e impresionantes marchas no tuvo un solo motivo para protestar, fueron cientos de reclamos que encontraron su expresión en las calles envolviendo cientos de molestias, de dolores. Sin organización clara, es decir sin un petitorio o cabezas con las cuales negociar fue sumamente complejo para el gobierno manejar de la manera habitual la situación, al mismo tiempo vimos como de diversos sectores trataron de apropiarse de la representación de este movimiento, sin entender que también todos fuimos cuestionados. Un problema sumamente complejo especialmente cuando se está acostumbrado a ver a las personas más desde las ingenierías que desde las ciencias sociales, cuando se reduce al individuo a un número, a un consumidor, a un cliente o a un voto. Esto partiendo de la base que una cosa fue la protesta legitima, y otra la de esos grupos más o menos organizados que con la violencia causaron muchos más destrozos que certezas y que a la larga alejaron la discusión de lo que siempre debió ser. Las legitimas protestas de millones de personas. En esta columna nos referiremos solo a esa protesta que masivamente se tomaron las calles con multitudinarias, coloridas y hasta alegre manifestaciones.

En ese sentido cabe señalar que lamentablemente la mayoría del tiempo somos consumidores, ciudadanos solo algunas veces y personas solo en el ámbito de nuestros afectos. Ese parece ser el principal reclamo, el sentimiento generalizado de ser abusado, de no ser escuchado, en última instancia no ser feliz. Es decir, no ser tratado como persona.

La crisis social y política amplió la gravitación de esta dicotomía. El consumidor ocupó durante mucho tiempo el centro escénico, mientras el ciudadano dormía y la persona era olvidada, pero finalmente despertó, cansado de sufrir un estado permanente de sordera de parte de quien tiene la obligación de brindarle protección a sus derechos esenciales.

En este sentido, el cambio constitucional parece ser más una interpretación de algunos sobre los motivos de esta protesta, el 18 de octubre fue entonces una gran petición de cambios en la forma de relacionarnos, pero no necesariamente una revolución de izquierda que buscaba refundar todo. Por algo el resultado del 4 de septiembre.

El problema entonces es que muchos de los dolores que dieron origen a esta explosión siguen vigentes, abordar una solución no es simple y no pasa necesariamente por un único camino el que al menos debe ir desde la igualdad de oportunidades ya sea para poder emprender o ganar lo suficiente para mantener a nuestras familias y más allá de un cambio constitucional, la solución de este conflicto que aún persiste pasa por cambios paradigmáticos, como es el compromiso de un sistema de servicios sociales de derecho, universal y normalizado, que reaccione eficientemente ante situaciones de vulnerabilidad como las existentes en la sociedad chilena actual, y que funcione en la realidad y no solo en los papeles. Un importante avance en este sentido podría ser que el Estado unifique los antecedentes de todos, y que no sea necesario ir de ventanilla en ventanilla postulando a beneficios. Un cambio en nuestra situación (de la que siempre el SII esta enterado), debiese para de manera automática activar algunas protecciones, incluso las mismas que hoy existen, pero con la ventaja del ahorro de la a veces agobiante burocracia.

Se entiende que los cambios no se pueden hacer de un día para otro, pero si se puede exigir un real compromiso de lograr ese cambio, no solo escuchar, sino también escuchar y entender también sus sentimientos y ver que las demandas no siempre son egoístas ni exageradas. Al mismo tiempo los cambios no solo pasan en ser escuchados sino también en oír. Ningún cambio duradero es impuesto, sino que primero es interno y luego compartido, donde el dialogo y la apertura son la única fórmula de éxito. Nada puede ser en el largo plazo si no es fruto del consenso