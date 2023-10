¡Nueva Escalera Real en Casino Monticello!: ganador cobra premio por más de $50 millones

Saltó de un brinco, cual felino, al momento de ganar. “¡Me faltó poco para subirme a la mesa de póker y ponerme a gritar!”, comenta aún con una gran sonrisa Hugo Flores H., quien hizo en los últimos días la soñada escala real de póker, la que le permitió cobrar un premio de 50 millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos en Casino Monticello.

La mesa con los cinco jugadores restantes en que se encontraba lo felicitó y aplaudió con gran alegría. “Me dieron mucha buena onda, eso hace que la situación, digo, el momento del premio sea aún más bonito, no todo es pura plata, ¿no?”, pregunta Flores.

Y agrega: “Llegué con un amigo para pasar un rato entretenido, relajarme y bueno, yo al menos no voy con expectativas de ganar cuando me toca visitar un casino, ¿para qué? voy a distraerme”, confidencia Flores, quien no tiene totalmente claro qué hará con el dinero. “Me gustaría arreglar la casa y ayudar a mis hijos con sus universidades, en realidad ahí veré, quiero relajarme un poco, ando full, me tengo que bajar un par de velocidades”, confiesa.

Por eso, unos días de descanso en el norte de Chile no lo ve con malos ojos. “Ahí veré”, sin querer dar muchas más luces al respecto y poniendo sus ojos en la gran botella de espumante que se obsequia para los ganadores de premios en la sala de juego.

Manuel Rojas, Gerente General de Monticello: “Contentos de entregar un premio de envergadura y más aún que sea en este mes de octubre en el que nuestro centro de entretenimiento cumple su 15° aniversario. En todo este tiempo, desde ya un lejano 2008, hemos tenido miles y miles de ganadores. Eso nos ha permitido consolidarnos como un casino pagador, somos el más grande de Chile y claro que lo seguiremos siendo por los próximos 15 años, así es que todos invitados a venir para pasarla bien y de manera sana”.