OPINIÓN: “Sin naturaleza no hay futuro”

Por: Jorge Fuentes, psicólogo y Director de Pranavida.

En medio del ajetreo diario, a menudo pasamos por alto un pilar fundamental para el bienestar individual y el funcionamiento armonioso de la sociedad: la salud mental. No se trata sólo de la ausencia de trastornos, sino de un estado de bienestar que permite a cada individuo alcanzar su potencial y enfrentar los desafíos cotidianos con resiliencia y equilibrio emocional. Por eso, en el marco del Día de la Salud Mental, es imperativo destacar su trascendencia y fomentar la conversación en torno a este tema crucial.

La importancia de hablar sobre salud mental no puede subestimarse. Romper el estigma que rodea a los trastornos emocionales no es sólo necesario, es urgente. Fomentar la conversación abierta no solo promueve la empatía y la comprensión, sino que también crea un ambiente donde todos pueden expresar sus sentimientos y buscar apoyo sin temor al juicio o la discriminación.

Durante mucho tiempo, hablar de salud mental estuvo envuelto en un velo de estigma, ya que se percibía como un tema incómodo, reservado para conversaciones en espacios privados. La sociedad tendía a asociar la salud mental con debilidad o desequilibrio, lo que generaba un ciclo de silencio que, muchas veces, impedía a las personas buscar el apoyo que necesitaban. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de un cambio significativo. Cada vez más, se ha reconocido la importancia de abrir un diálogo honesto sobre la salud mental, dejando atrás mitos y generando empatía a quienes enfrentan desafíos emocionales.

Sin embargo, a pesar de este avance, aún nos encontramos en deuda. Existe una responsabilidad colectiva de continuar derribando las barreras que rodean la salud mental. Debemos asegurarnos de que las nuevas generaciones crezcan en un entorno en el que la apertura y la empatía sean la norma, no la excepción. Es tarea nuestra impulsar esta transformación, para que las futuras generaciones vean en la salud mental un aspecto integral de su bienestar, sin temor al estigma ni a la discriminación. Es un compromiso que no solo beneficia a individuos, sino que fortalece el tejido mismo de nuestra sociedad.

Sin embargo, las palabras por sí solas no son suficientes. Se requieren acciones concretas y sustanciales. Por eso, pese a que apoyar iniciativas comunitarias es un primer paso valioso, es esencial que el Estado incremente los recursos destinados a la salud mental. El acceso a servicios de calidad en esta área debe ser un derecho fundamental, independientemente de la situación económica de cada persona.

Este 10 de octubre es crucial recordar que cada uno de nosotros tiene un papel determinante en el cuidado de la salud mental. Desde brindar apoyo a aquellos que lo necesitan hasta solicitar políticas que prioricen este aspecto de nuestro bienestar, juntos podemos construir una sociedad más fuerte y saludable para todos, pues al hacerlo, no sólo estamos beneficiando a los individuos, sino que también estamos fortaleciendo el tejido social en su conjunto.