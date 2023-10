Rancagua lamenta el fallecimiento del dirigente comunitario Hernán Valdivia

Con 60 años de incansable labor, Hernán se destacó como un reconocido dirigente vecinal en Rancagua. Fue miembro del consejo consultivo del Hospital de Rancagua, ex Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y de la Junta de Vecinos de la Villa Parque Koke, era presidente de la agrupación Salvemos la Gruta Lourdes y miembro activo de la Renovación Carismática Católica de Rancagua. Además, desempeñó roles importantes como dirigente deportivo y miembro del Directorio de la Corporación Municipal de Rancagua y

Hernán Valdivia Díaz no solo fue un líder comunitario, sino también un padre amoroso, un hermano cariñoso, un abuelo afectuoso y un amigo leal para muchos. Su partida deja un vacío imposible de llenar en la comunidad y en los corazones de quienes lo conocieron.

Este hombre de profunda convicción religiosa ha partido de este mundo para encontrarse con lo celestial, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia de Rancagua y en la memoria de quienes compartieron su vida.

“SE NOS FUE UN AMIGO PERSONAL Y DE LA PARROQUIA”

Respecto a la partida del reconocido dirigente comunal, el Párroco Parroquia Cristo Rey de Baquedano, Padre Giacomo Valenza dijo “tengo un sentimiento arrancado del corazón, era un grandísimo amigo, muy inteligente, muy cercano, particularmente en esa épica batalla para salvaguardar la Gruta Lourdes, involucra un conjunto de sentimientos, primero Mariano, religioso, sus luchas sociales, por tanto lo he sentido como un grandísimo apoyo donde todo lo que decíamos era siempre en conjunto, me apoyaba, me animaba para hablar con las autoridades, por tanto siento un gran cariño, se nos fue un amigo personal y de la parroquia porque me ayudó tantísimo, lo recordaré con mucho cariño”.

“FUE UN HOMBRE QUE DEDICÓ SU VIDA AL SERVICIO DE SU COMUNIDAD”

Mientras que el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy al momento de entregar sus condolencias a la familia y cercanos de don Hernán dijo “Hernán Valdivia fue un hombre que dedicó su vida al servicio de su comunidad”. Agregando “Hernán, sin duda, entregó gran parte de su vida a su comunidad, trabajando por mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Rancagua. Entre otros cargos, fue presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, también fue un destacado dirigente deportivo y una persona fuertemente vinculada a la religión”.

El edil añadió “Quienes tuvimos la suerte de conocerlo, podemos destacar su compromiso y amor por su comunidad, por el deporte y la espiritualidad, dejando un legado que sin duda marcó a más de alguien durante su vida. Espero que el recuerdo de Hernán Valdivia permanezca siempre en el corazón de todos y todas quienes tuvieron la dicha de ser parte de su vida. Y que su dedicación y vocación por trabajar por los demás sea un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones”.

El velatorio de Hernán Valdivia Díaz se llevará a cabo en Funerales Paz, Sala N° 2, ubicada en la Calle Manuel Antonio Mata 197, Rancagua, a partir de las 9:00 horas.

La misa de exequias de Hernán Valdivia, se realizará este sábado 21 de octubre, a las 15:00 horas en la Parroquia Cristo Rey de Baquedano, posteriormente sus funerales se realizarán a las 16:30 horas. en el cementerio N° 1 de Baquedano.