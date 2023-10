Vibrante inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Según proyecciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), plataforma web interactiva desarrollada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, anualmente más de 5.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en Chile. Se trata del tumor más prevalente en las mujeres en el mundo y, lamentablemente, la primera causa de muerte en muchos países, entre ellos, el nuestro.

9 de cada 10 mujeres podría sobrevivir, si la enfermedad se detectara precozmente, es decir, cuando el tumor es tan pequeño que no alcanza a ser palpable. “La mamografía es la principal herramienta de detección precoz de esta enfermedad, y hoy nos enfrentamos a la necesidad de seguir movilizando a las mujeres para que puedan retomar este examen. La suspensión de exámenes, diagnósticos y tratamientos, producto de los más dos años de pandemia, ha llevado a que hoy estemos diagnosticando la enfermedad en etapas más avanzadas y que a futuro podamos enfrentar un aumento en las tasas de mortalidad”, explica el Dr. Badir Chahuán, Jefe de Cirugía Oncológica y Reconstructiva de Mama de Fundación Arturo López Pérez (FALP)

Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, entre 2021 y 2022, en Chile murieron 3.193 personas por cáncer de mama. De ellas, el 99% correspondió a mujeres y el 1% restante, a hombres, lo que posicionó nuevamente a esta enfermedad como la primera causa de muerte en mujeres de nuestro país.

Ante esta realidad, tomar medidas preventivas es un tema prioritario para el Dr. Badir Chahuán, quien destaca la importancia de tomar conciencia sobre la importancia de realizarse exámenes preventivos, al mismo tiempo que poder cambiar conductas asociadas a los factores de riesgo modificables, de manera de reducir la posibilidad de desarrollar este cáncer. “No podemos evitar el desarrollo de esta enfermedad, pero si podemos reducir su probabilidad ¿cómo? Alimentándonos saludablemente, incorporando el ejercicio en nuestra vida, no fumando y reduciendo el consumo de alcohol, entre otras acciones”, comenta el especialista.

Asimismo, el Dr. Chahuán complementa que “muchas mujeres creen que el no tener familiares que hayan tenido esta enfermedad aminora el riesgo. Sin embargo es importante tener presente que 85 de cada 100 mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares directos, y que 1 de cada 8 mujeres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida”

Al igual que otras patologías oncológicas, el cáncer de mama tiene un fuerte impacto a nivel regional. De acuerdo con información del DEIS, entre 2021-2022, la Región de O´Higgins registró 195 decesos por cáncer de mama, de los cuales 193 (99%) correspondieron a mujeres y los dos restantes (1%) a hombres. Del total de muertes por esta enfermedad, 92 se registraron en 2021 y 103 en 2022, lo que representa un aumento del 12% respecto del mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las comunas más afectadas en este periodo, el 25% de los decesos se registraron en Rancagua, seguido por un 8% en Rengo, 7% en San Fernando, 6% en San Vicente y un 5% Chimbarongo y Machalí respectivamente.

Respecto del rango etario más afectado en la región, el 43% de las muertes se produjo en mujeres entre los 50-69 años, seguido extremadamente cerca por un 42% entre los 70-89 años y más atrás con un 11% en mujeres menores de 50 años. En cuanto al fallecimiento de los dos hombres por cáncer de mama, uno de ellos se registró en el rango 60-79 años y el otro en el de mayor de 90 años. Cabe destacar que si bien el cáncer de mama también puede afectar a los hombres, los casos solo representan el 1% de muertes por esta patología a nivel mundial.

Educación y concientización: primer pilar

En búsqueda de seguir promoviendo la concientización y educación sobre el cáncer de mama y la importancia de su detección precoz, Fundación Arturo López Pérez (FALP) lanzó su campaña “Aunque cueste, primero nosotras”. Detectar el Cáncer de Mama, Cuanto Antes Mejor. La iniciativa que cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud, y el patrocinio de la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), y la Organización de Institutos Europeos del Cáncer (OECI), se centra en tres pilares: Conoce, Cuídate Consulta.

“Todos deberíamos involucrarnos y jugar un papel en la movilización de nuestras mujeres. El cáncer de mama no solo afecta a la mujer, sino a toda la familia. Como hijos, hermanos, maridos e incluso trabajadores podemos hablar con ellas sobre este tema, recordarles sus controles y lo importante que es para nosotros que ellas estén bien, comenta el Dr. Badir Chahuán.

“Aunque cueste, primero nosotras” estará disponible durante octubre, a través de distintas plataformas en Santiago y regiones: Redes Sociales, salas de cines, sistemas de transporte público, radios y canales de TV, entre otras. A través de ella se traspasarán importantes mensajes como: que la mamografía es el principal examen de diagnóstico precoz de esta enfermedad, y que se recomienda anualmente desde los 40 años. Que si bien la mayor incidencia del cáncer de mama se presenta entre los 50 y 69 años, también puede presentarse desde los 40 e incluso antes, aunque esto último en menor medida. Que el autoexamen no detecta precozmente el cáncer de mama, sino que permite conocer las mamas y estar atenta a sus cambios mediante la autopalpación mensual desde los 20 años, y que levanta una alerta en mujeres jóvenes que no tienen indicación de mamografía, e identi­ficar posibles cambios entre mamografías desde los 40 años. En ambos casos, esos cambios no deben ser normalizados y deben consultarse a la matrona o un especialista.

Mayor información sobre cáncer de mama, factores de riesgo, síntomas, diagnóstico y tratamientos en https://www.institutoncologicofalp.cl/landing/cancer-de-mama-2023/