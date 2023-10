Municipalidad organiza reunión para la creación de la Unión Comunal de Comités de Seguridad en Rancagua

Un equipo de profesores del Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, junto al apoyo del departamento de Formación Ciudadana de la Corporación Municipal de Rancagua, la Seremi de Educación y el departamento Provincial de Educación de Cachapoal dieron vida a una iniciativa que nació en Dinamarca a comienzos del siglo XXI.

En el marco de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado en Chile y en la búsqueda de rescatar la memoria de la Región de O’Higgins, un grupo de profesores del Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga presentó el pasado viernes el proyecto “Bibliotecas Humanas: Memorias de Dictatura a 50 años del Golpe” en el Museo Regional de Rancagua y donde participaron estudiantes de establecimientos de la CORMUN.

Las bibliotecas humanas tiene su origen en Dinamarca, bajo la lógica de “prestar” a personas para conversar con ellas y acabar con estereotipos y/o prejuicios en la sociedad. Es así como Lorena Valdivia, docente de Historia del liceo y encargada del Programa de Formación Ciudadana, llevo adelante esta iniciativa con 17 personas que relataron sus vivencias durante los años de la dictadura chilena.

“A mí me interesaba que no fuesen solamente dirigentes políticos, me interesaba el ciudadano común de a pie. Darle voz a aquellas personas que me parecían invisibles” comentó Valdivia, agregando que para los jóvenes este es un tema “súper lejano para ellos y quienes hemos crecido como hijos de la dictadura, se nos hace más difícil romper con los estereotipos de distintas formas”.

En esa misma línea, el presidente del Directorio de la Corporación Municipal y alcalde Juan Ramón Godoy destacó el compromiso del equipo docente para que “los adolescentes y rancagüinos escuchen directamente, en la voz de quienes vivieron un dolor que aún no cierra, lo que vivió nuestro país y la región durante el quiebre de la democracia. Es por ello que valoro este esfuerzo de reunir a voces valientes en el Museo Regional y transmitirnos sus historias para que nunca más pase esto en Chile”.

Asimismo, Tomás Díaz, estudiante del 4° medio del Liceo Óscar Castro y presidente del Centro de Estudiantes, agradeció este espacio, ya que “esto es algo nuevo, es algo lindo. Supone también algo que incluye a los jóvenes, algo que es importante que se nos enseñe, que es la memoria”.

“Yo nací en el 2005, soy una persona bastante joven, pero también soy un futuro ciudadano y tengo que hacerme parte de la actividad política, de la actividad comunitaria. Aquí espero encontrar a mis compatriotas, a gente mayor que me enseñe y que me diga, que me relate qué es lo que pasó hace 50 años” detalló Díaz, sobre las bibliotecas humanas.

Gisela Sanhueza, oriunda de Ñuble y que andaba de paso por Rancagua, se acercó al Museo y se encontró con esta actividad, donde pudo señalar que “me parece que es una instancia muy valorable porque se encuentran generaciones. Una generación que vivió la dureza de la dictadura, que vivió el dolor y la tortura, y una generación que no sabe de eso, que viene de otra horneada. La verdad que me parece una iniciativa que debieran realizar todas las regiones de Chile”.

LAS VERDADES VERDADERAS

17 voces de los más diversos sectores, profesiones y edades fueron quienes prestaron sus historias, entre ellos están: José Luis Almonacid, Mario Márquez, Elías Zúñiga, David Quintana, Guillermo Martínez, Nodina Muñoz, Marcia López, Francisco Zúñiga, Adolfo Lara, Etiel Moraga, Roberto Villagra, Edison Ortiz, Pablo Pallamar, Pedro Ramírez, Hernán Coloma, Carlos Boillot e Ingrid Venegas.

José Almonacid es hijo del profesor Luis Almonacid, quien fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 cuando él era un niño. Por ello indicó que la importancia de estas historias es que “se entrelazan, pero sobre todo desde la visión íntima, familiar, de poder decir después de 50 años que yo formo parte de una familia rota. Ojalá cuidemos la democracia, cuidemos lo que tenemos, porque el anhelo al menos nuestro es que no haya más familias rotas”.

Por su parte, Nodani Muñoz Otárola, hermana de Julio Muñoz Otárola (detenido desaparecido en 1987) indicó estar “muy emocionada y eso lo he comentado a los jóvenes. Hacer esta biblioteca y conversar directamente con los jóvenes a mí me da una satisfacción de contar nuestra experiencia de vida, sobre todo de nuestros testimonios de dolor que hemos vivido como familia. Que ellos reciban nuestro testimonio y con el propósito y el solo hecho de que ellos no vivan lo que vivimos nosotros”.